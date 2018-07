Villarejo declara que se reunió con Corinna por orden del Estado

El ex comisario José Manuel Villarejo aseguró ayer al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que se reunió con la amiga del rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein como enviado del Estado, con el objeto de solucionar los problemas que ella tenía entonces con el ex Jefe del Estado. Villarejo, en prisión desde noviembre por el caso Tándem, declaró ayer, bajo secreto, sobre las conversaciones grabadas entre él y Corinna y durante su comparecencia se acogió a su derecho a no declarar ante ciertas preguntas, además de no contestar a los fiscales del caso.

En su declaración, según fuentes jurídicas, defendió que actuó por orden del Estado para intentar solventar ciertos conflictos entre la aristócrata alemana y don Juan Carlos. Como en comparecencias anteriores, Villarejo se escudó en sus trabajos para el Estado para justificar las grabaciones con Corinna que se encontraron en el registro de la casa del abogado andorrano y ex socio de Villarejo, Rafael Redondo, en prisión provisional junto al ex comisario.

Compareció en el marco de la pieza número 5 del caso Villarejo, que abrió el magistrado la semana pasada a partir de un oficio policial analizando esas grabaciones y en la que el juez ha incluido la conversación entre Corinna y el Rey emérito publicada el pasado 11 de julio en los periódicos Ok Diario y El Español, que el juez ha solicitado esta misma semana a los dos diarios.

La conversación, en la que también se escucha presuntamente al ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, fue grabada en Londres en 2015 y en ella Corinna afirma que don Juan Carlos tiene cuentas en Suiza y que fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.

De Egea investiga a Villarejo por crear una organización criminal para conseguir y vender información confidencial valiéndose de su condición de policía, sin que en la causa conste que tuviera permitido compatibilizar su trabajo como policía con estos negocios para particulares, que le permitieron acumular un patrimonio de más de 20 millones desde hace al menos 25 años.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción cree que hay que analizar la autenticidad de las grabaciones entre Villarejo y Corinna para posteriormente valorar si el Rey emérito pudo incurrir en delito sin estar protegido por su inviolabilidad. Fuentes de la Fiscalía explicaron su criterio en relación con estas grabaciones. Estas grabaciones con contenido "de apariencia ilícita" deben ser ahora analizadas para certificar si son auténticas y después se tendrá que determinar si los hechos son veraces, constitutivos de delito y no están prescritos.