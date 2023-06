Vox corta orejas y rabo

QUIÉN aún albergara esa descolorida esperanza puede ir enterrándola: el pacto del PP y Vox en la Comunidad de Castilla y León no fue una excepción. No sorprendió a Feijóo recién aterrizado en Génova y por lo tanto sin capacidad de reacción y de decisión, como se insinuó desde el PP, aunque más tarde el líder popular lo legitimaría. No fue un accidente ni lo pareció, sino el inicio de un ciclo de profundización en el proceso de asimilación y naturalización de la extrema derecha en el sistema democrático español.

El de Valencia es un acuerdo estratégico de largo recorrido y que se va a repetir más de cien veces entre municipios y comunidades autónomas. Hay algo indiscutible: quienes naturalizan a la ultraderecha son los ciudadanos que la votan. Ese apoyo popular, sumado a la complicidad proactiva en ámbitos mediáticos, sociales y empresariales para hacerlo posible, los ha ensanchado y atornillado en sus posiciones. Vox no es un partido golpista que haya entrado en la Carrera de San Jerónimo rompiendo la vidriera del Salón de los pasos perdidos. Ha entrado con votos, como los demás. Aunque parafraseando a Tolstoi: todos los partidos democráticos se parecen unos a otros, pero cada uno lo es a su modo.

Vox trae sus sobresaltos debajo del brazo

Es cierto que el PSOE recrimina ese pacto a la vez que practica la manga ancha con los suyos y ese es un ejercicio complicado. Pero esa verdad no oculta los riesgos que entraña el acceso de Vox al poder con mayúsculas franqueado por el PP. Vox apareja riesgos y sobresaltos. El primero, el nombramiento del torero Vicente Barrera (Vox) como vicepresidente y consejero de Cultura. No solo es que se adivine un concepto reduccionista de la cultura –por ser amables– sino que es de esperar faena de aliño y algún bajonazo respecto al significado cultural de una comunidad bilingüe. Ha trascendido que el diestro circulaba encuestas en Twitter para decidir el nombre de su caballo y ofrecía entre otras opciones los de Caudillo (Franco) o Duce (Mussolini). Quizás arroje algunas pistas sobre su perfil. Si levantara la cabeza Carmen Alborch, adalid de la modernidad valenciana.

¿Hay una izquierda dormida?

Se verá si estos primeros acuerdos le ofrecen al PSOE el argumento central que perseguía para su campaña. Sobre todo, para movilizar abstencionistas porque para el PP los pactos con Vox no le supondrán merma de votos. Pero sí es posible es que el PP termine complicándose las elecciones si aparecen en escena unos pocos toreros y asimilados más –una tonadillera, ha ironizado algún barón del PP– y la izquierda dormida se asusta tanto como para salir de su letargo. La cuestión es saber si esa izquierda va a encontrar suficiente estímulo a la contra como para activarse. El miedo es una de las palancas electorales más eficaces. Pero la experiencia dice que el PSOE ya la ha accionado antes alertando de la llegada de Vox y no le ha funcionado.

Vox es un partido xenófobo, euroescéptico y aliado de los partidos europeos que socavan los cimientos de la UE; es contrario al Estado de las Autonomías y a otros conceptos constitucionales, negacionista del cambio climático y de la violencia machista. Pero esas ideas no le han negado el apoyo de 3,6 millones de ciudadanos (2019). La política española ha vuelto a dar otro salto al vacío.

Eso no va ocurrir en España…

Eso que creíamos que aquí no iba a ocurrir cuando veíamos ganar terreno a Salvini en Italia, Le Pen en Francia, a Alternativa por Alemania o cuando la ultraderecha avanzaba en el frente escandinavo. En Italia ya gobierna Meloni (con Salvini de vicepresidente: el racista que impidió arribar a la costa italiana a un barco rescatado con 177 inmigrantes a bordo). En Francia, Le Pen ha disputado las dos últimas segundas vueltas electorales a Macron con el partido conservador desaparecido y entregado a un duro, Éric Ciotti, quien defiende políticas indistinguibles de las de Le Pen. Debe ser la única forma de sobrevivir en plena ola de ultraderechismo europeo xenófobo: aggionarse y renunciar a tu identidad política. Y con un hiperextremista y ultratodo, el periodista Éric Zemmour, que se ha sumado a la fiesta añadiéndole a la extrema derecha otros 2,5 millones de votos agregados a los de Le Pen.

Según Feijóo "Vox es un partido de ultraderecha usando parámetros europeos" le dijo a Bertín Osborne; y en 2019 repetiría: "Vox es la ultraderecha de verdad". Pues ese es su socio y su competidor. No solo el PSOE tiene un problema con la contaminación a su izquierda. Cuidado con las larvas.

El pacto del Varón Dandy

El conocido ya como "pacto del Varón Dandy" en Valencia, se articula sobre cinco ejes tan perfectamente constitucionales –faltaría más– y ocultones como imprecisos. Es pura mercadotecnia preelectoral: "Libertad para que todos podamos elegir; desarrollo económico para reducir gasto innecesario e impulsar la economía; sanidad y servicios sociales para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales; señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad (sic); apoyo a las familias para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias".

Los tres primeros son casi de tierna inspiración socialdemócrata aunque ignoremos qué es lo que no podían elegir hasta ahora los valencianos; el del apoyo a la natalidad no viene mal dado el envejecimiento de la población española aunque por debajo de la mesa camilla aflore una inspiración católica y un exclusivo apoyo a un modelo de familia determinada. Y respecto al mantra identitario no sabemos qué significa "recuperar nuestras señas de identidad" y es casi mejor no saberlo. Esas cinco tontadas mal redactadas son solo el muñequillo naif y edulcorado destinado a cosechar aplausos inmediatos al acuerdo resaltando el indiscutible cariz centrado y aceptable del contenido del pacto, dado que el mantra más repetido por analistas y políticos conservadores consiste en defender que lo importante no es quienes son los que pactan sino lo que pactan, salvo que sea Bildu aprobando las medidas de urgencia por la pandemia. Pero lo cierto es que el PP se come las partes duras del armazón ideológico de Vox: violencia intrafamiliar frente a violencia machista, ni una alusión a la políticas de sostenibilidad, eliminación de ayudas a entidades y asociaciones sospechosas y mano dura con la inmigración "ilegal". Y llegará el pin parental, cuestión de tiempo y oportunidad.

El PP, mandíbula de cristal

Cuando se enciendan las luces del mandato, que promete espectáculo, sabremos más. Posiblemente la legislatura valenciana dará días de gloria, como acabamos de comprobar en Castilla y León con el intento de Vox de permitir el movimiento de reses contaminadas por tuberculosis más allá de la ley, de los riesgos para la salud y contra toda evidencia científica. Abascal ha puesto la directa. Ha comprobado que el PP tenía la mandíbula de cristal y al primer gancho se ha ido a la lona. Le va a soltar una somanta de golpes hasta que afloje del todo. Miren hacia Murcia. Al PP se le ve desbordado. En plena campaña se ha tenido que poner a gestionar más pactos de los que esperaba y no parece que hubiera un plan bien trabajado para gestionar ese escenario y menos con el adelanto electoral. La vicepresidencia (Abascal será vicepresidente si Feijóo necesita sus votos) y la presidencia de las Cortes valencianas forman parte del dibujo del Vox para otras instituciones. No le arrendaría las ganancias al PP.

El candidato condenado

PP y Vox, que debían tener todo pactado y bien pactado, han ofrecido un pequeño vodevil: Carlos Flores, que fue candidato a presidir la Generalitat valenciana, era una línea roja y no entraría en el Gobierno y a cambio de esta cesión se franqueaba la puerta a Vox. Un pacto limpio y tempranero para alejarlo de las inmediaciones del 23 de julio. Que un tipo con Carlos Flores –que ya fue candidato en la Fuerza Nueva de Blas Piñar en su tierna juventud– esté en las listas de Vox demuestra que el desprecio del partido ultra por las políticas de género, el feminismo y las leyes que protegen a las mujeres no son solo combustible retórico, sino parte sustancial de su dogma y un objetivo prioritario para su práctica política. Están dispuestos a llevar una de sus guerras culturales incluso contra la propia justicia, sus sentencias y su significado.

Carlos Flores fue condenado por un delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones por injurias y vejaciones contra su ex pareja. Fue condenado a un año de prisión, un año de inhabilitación, le prohibieron acercarse a su mujer durante tres años y tuvo que indemnizarla. Le decía lindezas según recoge la sentencia: "Te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo". Un perfil idóneo para que el partido de Abascal lo colocara al frente de su candidatura. Ahora se sentará en el Congreso de los Diputados. Quedan muchas digestiones por hacer.

El envés de 2019

El acuerdo de Valencia entre ambos partidos ratifica que el entendimiento entre Feijóo y Abascal será total llegado el caso. El nuevo poder de la derecha, como lo ha sido el de la izquierda, será compartido y dependiente, una estampa inédita en España. Cuatro años después, las urnas han mostrado el envés de la España progresista. En 2019, la división electoral de la derecha penalizó al PP y benefició al PSOE. Los 1,9 millones de votos de ciudadanos arrebató entonces muchas plazas a los populares y se las entregó a pactos de izquierdas. ¿Justicia poética? ¿Triunfan los buenos y se castiga a los malos? Ya veremos el balance que deja este ciclo azul.