Vox señala que las palabras de Abascal sobre Sánchez son una "metáfora"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha defendido este martes las palabras del líder del partido, Santiago Abascal, sobre Sánchez cuando dijo que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies" al considerar que fue una "metáfora" sacada de contexto.

En rueda de prensa en el Congreso, Rodríguez de Millán ha acusado a la "prensa afín al PSOE" de "afanarse en descontextualizar" la entrevista de Abascal en el diario argentino Clarín, ya que "esas palabras están formuladas desde la metáfora y el sentido figurado, para expresar el rechazo masivo que suscita este Gobierno en la sociedad española".

"Entraron por la puerta de atrás del Congreso para su propia investidura, tuvo que vallar la calle para su propia investidura porque no pueden poner un pie en la calle sin ser abucheados", ha añadido. De hecho, la portavoz de la formación ha comparado estas declaraciones con "el odio, las amenazas y las agresiones" que a su juicio reciben ellos "a diario", mientras reciben el "silencio mediático".

Acoso a Vox

Rodríguez de Millán ha censurado el papel de "los satélites mediáticos" del Gobierno para "agarrarse a la anécdota" y "no hablar de otras cosas" para, a continuación, lamentar que a Vox "le hubiera gustado mucho que hubieran dedicado la mitad del tiempo a las amenazas" que en su partido reciben "a diario". "Porque si hay un partido de verdad que sufre discursos de odio y agresiones es Vox y para nosotros hay silencio mediático", ha añadido Rodríguez de Millán, enumerando que a Vox les llaman "fascistas, neonazis o machistas" en el Congreso. "Y no oímos ninguna condena", ha deplorado.

La diputada cordobesa ha recordado que el episodio se produjo en el contexto de la campaña electoral para las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021 y antes de un mitin en el citado barrio madrileño. "Vino gente a apedrearnos", ha explicado, trazando una diferenciación entre "un tuit incitando al odio y que después se materializa" con "unas palabras que están formuladas desde la metáfora". Para la portavoz, equiparar ambos episodios supone "una manipulación" porque Vox "sufrió las pedradas". "Vox es el único partido que recibe agresiones físicas cada vez que hay un mitin, en mesas informativas, también nuestros simpatizantes, por culpa de ese discurso de odio que se acaba materializando", ha zanjado.

Tras la polémica de estas declaraciones y después de que el PP condenara las palabras de Abascal y expresara su rechazo pero no se pronunciara sobre sus gobiernos autonómicos con Vox, Rodríguez de Millán ha vuelto a lamentar que "el PP agache la cabeza y pida perdón cada vez que se lo pide el PSOE". "Nos afirmamos en el rechazo masivo que suscita este Gobierno y no vamos a pedir perdón ni permiso al PSOE como si ha hecho el PP", ha insistido tras señalar que el Gobierno "se agarra a la anécdota para no hablar de otras cosas".

Amnistía

Rodríguez de Millán se refería así a la proposición de ley que el pleno del Congreso toma este martes en consideración con el apoyo del Gobierno de coalición y sus socios independentistas catalanes, vascos y gallegos y con los votos de los cinco diputados de Podemos, ya en el Grupo Mixto. "Hoy se inicia el pago de la deuda contraída con los golpistas y Sánchez borra de un plumazo los actos delictivos contra la Constitución y la convivencia", ha dicho la portavoz parlamentaria de Vox tras reiterar su petición al PP para hacer un "frente institucional" que pare la amnistía.

Fuentes de Vox han señalado a EFE que su formación presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo y que en el Senado tras el informe que se ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial se pedirá otro informe jurídico al letrado mayor de la Cámara Alta. Por otra parte señalan que la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría, debe aplicar el artículo 36.1 C del reglamento que señala que este órgano debe "calificar los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre su admisibilidad y tramitación", y podría rechazar por lo tanto su admisión a trámite.