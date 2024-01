La Xunta llevará un informe a la Fiscalía sobre la “crisis” de los pellets

La Xunta de Galicia va a remitir a la Fiscalía de Medio Ambiente, además de la información que le ha requerido, un informe con "todos los datos" para poder determinar los responsables de la "crisis de los pellets", según explicó este jueves su presidente, Alfonso Rueda.

El Gobierno autonómico quiere que "se sepa la verdad" sobre este vertido frente a la "desinformación y las mentiras" al respecto que atribuye, entre otros, al Ejecutivo central, al que Rueda volvió a acusar de "ocultación de información" porque "sabe desde el 8 de diciembre" la pérdida de los contenedores con pellets del buque Toconao y no lo comunicó.

Así, además de la información que la Fiscalía ha requerido a la Xunta sobre el parque natural de las Dunas de Corrubedo, que es de competencia autonómica, el Gobierno gallego remitirá "toda la documentación" para que las autoridades judiciales puedan "determinar los responsables, que los hay, y por supuesto deben asumir responsabilidades", advirtió.

"Crisis"

"No es la versión de la Xunta, es la pura verdad", afirmó Rueda tras la reunión semanal del Gobierno gallego. Rueda defendió a la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y descartó cualquier petición de cese, ya que cree que está haciendo "una labor magnífica" ante este vertido y ha demostrado "su valía" frente a unas "circunstancias muy difíciles".

El presidente gallego ya utilizó ayer la denominación de "crisis" en algún momento y consideró que "hay una enorme diferencia" con la del Prestige, que es la "utilización electoral" que cree que están haciendo los grupos de la oposición y el Gobierno del vertido.

Así, respondió a las críticas de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que reprochó a la Xunta que haya solicitado tres veces más medios estatales que con el Prestige. Rueda insistió en que el Gobierno debe recoger los sacos de pellets en el mar e intentar localizar los contenedores hundidos. "Lo fundamental ahora es la búsqueda en el mar" y no en tierra, ha dicho, porque "en este momento no están llegando pellets", motivo por el que justifica que la Xunta no haya solicitado efectivos para la limpieza en los arenales.