Sánchez se verá con Torra el 9 de julio y solicita sin éxito reunirse con el Rey

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo 25 de junio en el Palacio de la Moncloa con el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el 9 de julio con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Éstas serán las dos primeras entrevistas que mantendrá dentro de la ronda de contactos que prevé tener con todos los presidentes autonómicos.

El presidente de la Generalitat pidió por carta al Rey un breve encuentro este viernes en Tarragona, aunque el Ejecutivo central no prevé que se celebre este contacto.

Después de días de contactos entre sus respectivos equipos, Sánchez y Torra han cerrado la fecha de su primera reunión, el 9 de julio a las 11:30 en la Moncloa, han detallado fuentes de la Generalitat, un encuentro que se producirá después de que el jefe del Ejecutivo reciba a Urkullu.

En cambio, el encuentro solicitado por Torra con Felipe VI, aprovechando la visita del jefe del Estado este viernes a Tarragona con motivo de la inauguración de los Juegos Mediterráneos, no hay previsión de que vaya a producirse.

Por la mañana, Torra se ha sometido a su primera sesión de control en el Parlament -nueve meses después de la última que protagonizó su antecesor, Carles Puigdemont-, en la que ha argumentado que la presencia del Rey este viernes en Tarragona "exige una respuesta de país", tras la "represión indiscriminada" en Cataluña a raíz del 1-O.

En paralelo, Torra enviaba una carta al Rey, firmada conjuntamente con Artur Mas y Carles Puigdemont, en la que destacaba que la inauguración de los Juegos Mediterráneos es una "oportunidad" para "reparar y recoser aquello que la violencia, la represión y la persecución contra el referéndum del 1 de octubre provocaron".

"Entended, Señor, que el 1 de octubre es y será un día muy especial para la mayoría de los catalanes. Aprovechad este momento y no dejéis perder la ocasión", señala la carta, con voluntad de "abrir una etapa de diálogo" y "negociación".

La carta contenía una posdata, firmada solamente por Torra, en la que el president pedía al Rey una reunión este viernes para exponerle la situación que se vive en Cataluña y para explicarle "cómo se siente una gran parte del pueblo" catalán.

El jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, en nombre de Felipe VI, ha trasladado a Pedro Sánchez la carta de Torra, a quien le ha remitido otra en la que "acusa recibo" de la misiva y le informa de que, "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Constitución, se ha dado traslado de la misma al presidente del Gobierno".

El artículo 64.1 de la Carta Magna dispone que "los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes".

Minutos después, el Gobierno aseguraba que sólo está trabajando en preparar una futura reunión del presidente de la Generalitat con Pedro Sánchez, pero no con el Rey.

Tras conocerse la posición del Gobierno, Torra ha cuestionado desde Twitter la voluntad de diálogo del Estado: "Si el Rey el día 3 de octubre hizo el discurso que hizo, autorizado por el señor Mariano Rajoy, ¿ahora por qué el señor Pedro Sánchez no le autoriza a hablar con el presidente de Cataluña? ¿Queremos o no queremos diálogo?".

Una qüestió: si el rei el dia 3 d’octubre va fer el discurs que va fer, autoritzat pel Sr. Mariano Rajoy, ara per què el Sr. Pedro Sánchez no l’autoritza a parlar amb el president de Catalunya? Volem diàleg o no volem diàleg? https://t.co/yakxg6Zfi6