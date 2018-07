Zoido presidirá el Comité Electoral Nacional del PP

El ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido presidirá el Comité Electoral Nacional del Partido Popular, según ha anunciado el presidente del partido, Pablo Casado, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrada en Barcelona.

Con la designación del ex alcalde sevillano, el presidente popular elige así a otro dirigente de la máxima confianza de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal para que ocupe un puesto clave en la organización. Zoido se significó desde el primer momento en el proceso de primarias como un partidario incondicional de la ex ministra de Defensa. Posteriormente, tras la eliminación de Cospedal en las elecciones internas del partido, Zoido se decantó por la candidatura de Casado frente a la de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El nuevo presidente del PP ha actuado con Zoido como ha hecho con otros ex ministros y dirigentes del entorno de la que fue su rival en la primera vuelta de las primarias y le apoyó después en la segunda fase de este proceso.

El Comité Electoral Nacional es el órgano del partido que elabora y aprueba las candidaturas del PP a las Cortes -Congreso y Senado- y al Parlamento Europeo. Además, designa los candidatos a presidir las comunidades autónomas y a las alcaldías de las capitales de provincia y a los cabildos. También ratifica los candidatos a senadores por comunidades que designen los comités autonómicos. Este órgano puede delegar en los comités autonómicos si así lo autoriza el presidente del partido. En la anterior etapa, el Comité Electoral Nacional del PP lo presidía la dirigente catalana Alicia Sánchez-Camacho.