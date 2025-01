Ábalos declaró en el Supremo que fue Santos Cerdán quien le propuso a Koldo García

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos declaró en el Tribunal Supremo (TS) que fue el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien le propuso a Koldo García como su conductor "24 horas", tras las convulsas primarias de 2016 que devolvieron a Pedro Sánchez el control de la formación, para acometer la misión de "coser el partido". "Me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba", dijo sobre el que acabó siendo su asesor ministerial.

Así se expresó Ábalos en la declaración voluntaria que prestó el pasado 12 de diciembre ante el instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente.

A preguntas del magistrado, el ex ministro explicó que conoció a Koldo "en un par de visitas a Navarra" durante las primarias socialistas de 2016. "Hay una campaña interna, larga, de mucha movilización. Yo coordiné aquella campaña. Con otra compañera, Adriana Lastra, recorrimos todo el territorio nacional y, por supuesto, Navarra estaba", recordó.

Concretamente, situó ese primer encuentro en un acto celebrado a principios de 2017 en Aldea Nueva del Ebro. "La otra vez lo vi en otro acto, también de Navarra, siempre en presencia de Santos Cerdán", precisó.

Ábalos detalló que el entonces líder de los socialistas navarros y ahora número tres del PSOE tuvo un papel "destacado" en la organización de esa campaña para las elecciones primarias.

Hasta ese momento, aseguró, no había visto a Koldo García porque su trayectoria política se había limitado a Valencia. No fue hasta esa pugna interna cuando empezó a tener "algún despliegue de acción política nacional". Hasta pasado el tiempo, no lo volvió a ver, indicó.

Interrogado sobre cómo acabó nombrándole asesor suyo en el Ministerio de Transportes en 2018, Ábalos contó que siendo ya secretario de Organización del PSOE "había que coser el partido" porque el proceso de primarias "había sido un poco traumático", dado que "la mayoría de los cargos orgánicos institucionales habían apostado por la candidatura que perdió".

"Por lo tanto, era necesario recomponer el partido. Me tenía que mover mucho por España y estaba buscando un conductor que tuviera la disponibilidad de 24 horas toda la semana, porque los conductores que teníamos en la sede del partido pues tenían unas limitaciones laborales y nosotros necesitábamos que, además de trabajador, tuviera un compromiso militante (...) Entonces se me propuso a esta persona", relató.

Al ser preguntado por Puente sobre quién le recomendó a Koldo, Ábalos contestó: "Me lo propuso Santos Cerdán". Tras ello, García se desplazó desde Pamplona para "hacer esta labor". "Él me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba. Y, cuando yo a los meses, (...) llego a ministro, tengo la disponibilidad de nombrar cinco asesores y, en agradecimiento, en reconocimiento al tiempo que había estado conmigo prestándome toda su asistencia personal, pues entre esos cinco le digo que siga estando conmigo", expuso.