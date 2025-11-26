Ábalos dice que sabe por "fuentes presenciales" que Sánchez y Cerdán se vieron con Otegi antes de la moción de censura.

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este miércoles que supo por "fuentes presenciales" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se entrevistaron en 2018 en un caserío con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en vísperas de la moción de censura. "Esa entrevista existió", ha escrito en un mensaje de X.

Ábalos ha escrito que, sobre esa supuesta reunión de Sánchez, Otegi y Santos Cerdán en un caserío en Euskadi para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, sólo puede decir lo que "le contaron fuentes presenciales".

"Y es que esa entrevista existió", ha señalado Ábalos el día previo a que el Tribunal Supremo decida si puede ir a prisión después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido revisar sus medidas cautelares al reclamar para él y para su exasesor Koldo García elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio por el 'caso Koldo', relativo a la trama de las mascarillas en pandemia.

Según la información publicada por El Español, Sánchez, Otegi y Cerdán se habrían reunido en un caserío en el País Vasco, al que se trasladaron desde el aeropuerto de Bilbao en un vehículo conducido por Koldo García.

Tanto el presidente del Gobierno como el dirigente abertzale han negado de forma tajante que existiera ese encuentro, y fuentes del Ejecutivo han asegurado que Sánchez no se ha visto nunca con Otegi.