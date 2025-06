Ábalos asegura ante el TS que no se reconoce en los audios que le implican en amaños de obras y Koldo no declara

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este lunes ante el Tribunal Supremo que no se reconoce en las grabaciones que su exasesor Koldo García realizó entre 2019 y 2023 y que han sido recogidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que les sitúa a ambos --junto al ex secretario de Organización del PSOE-- en el epicentro de una presunta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de comisiones.

Fuentes jurídicas han confirmado que así se ha pronunciado Ábalos en su declaración como investigado en el marco de la causa en la que se le investiga por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho.

Tras su declaración, se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía ha solicitado mantener las medidas vigentes --prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial-- y las acusaciones populares que lidera el PP han reclamado prisión provisional. Las mismas fuentes indican que se espera que el magistrado instructor, Leopoldo Puente, resuelva este mismo lunes, después de una comparecencia que ha durado aproximadamente hora y media.

El ex ministro de Transportes, que llegó a las 9:26 a declarar, ha sido recibido al grito de "corrupto" y "putero".

Ábalos llega a declarar al Supremo / EFE

Las acusaciones populares piden el ingreso en prisión de Ábalos

Las acusaciones populares que dirige el PP han solicitado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que envíe a prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos tras los últimos hallazgos que le sitúan en una presunta trama de mordidas por adjudicaciones irregulares de obra pública.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, se ha mostrado a favor de que se mantengan las medidas que ya pesaban contra él -prohibición de salida de España y comparecencias quincenales ante el juzgado-. El magistrado decidirá cuando finalice la declaración de Koldo García, que ha comenzado a las 12:00 horas. El ex ministro ha comparecido ante el magistrado del alto tribunal a lo largo de una hora y media, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Ambos han acudido al Supremo ante los nuevos indicios hallados por la Guardia Civil que apuntan a un presunto reparto de mordidas entre ambos por supuestas adjudicaciones de obra pública durante la etapa del primero al frente del Ministerio de Transportes (2018-2021), y que también implicaron al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, que acabó dimitiendo y que está citado el 30 de junio. Entre las acusaciones populares que coordina el PP figura Hazteoír, el partido Iustitia Europa o la organización Liberum, entre otros.

La llegada de Koldo / Efe

Koldo se acoge a su derecho a no declarar tras su último intento fallido de aplazar la comparecencia de hoy

El ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo (TS) después de que el magistrado Leopoldo Puente rechazara su último intento de posponer la comparecencia de este lunes, propiciada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al ex ministro José Luis Ábalos y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en una presunta trama de amaño de obra pública.Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la defensa de García ha optado por esta fórmula, toda vez que había pedido suspender su comparecencia "hasta tanto tenga acceso completo y copia íntegra de las actuaciones judiciales obrantes en la causa, dejando al menos un mes para ilustrarse de la misma, habida cuenta de su complejidad".

García ha llegado sobre las 11:30 horas al Palacio de las Salesas en medio de una gran expectación, no solo mediática sino también de quienes se han acercado a la sede judicial, alrededor de una decena de personas que le han recibido entre gritos de "corrupto" y "sinvergüenza". Lo mismo ha ocurrido poco antes con Ábalos, que ha llegado también media hora antes de su comparecencia, fijada para las 10:00, y que aún continúa. En un escrito de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la nueva letrada de García pedía el aplazamiento al considerarlo necesario porque no se le había facilitado hasta la fecha copia íntegra de las actuaciones, lo que a su juicio impedía "ejercer con plenitud el derecho a una defensa efectiva".

La abogada urgía al Supremo a "que se proceda a facilitar con carácter urgente la totalidad de las actuaciones, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa". Sin embargo, el magistrado le ha contestado con la misma urgencia, acordando que "no ha lugar a modificar el señalamiento", como le ha venido indicando ante las reiteradas solicitudes para retrasar esta comparecencia en el Supremo, que será la segunda tras la cita del pasado 17 de diciembre.

El propio instructor ha enfatizado que es la tercera vez que pedía aplazar esta comparecencia, "aduciendo entonces la existencia de señalamientos concernientes al abogado, a cuya defensa se asegura que ha renunciado". El magistrado le ha recordado que "no es al investigado a quien corresponde organizar la agenda de este tribunal", por lo que le ha instado a "comparecer en la fecha y hora señaladas".

Estos movimientos de última hora reflejan el nerviosismo imperante entre las defensas de García y Ábalos tras el vuelco que ha provocado en las pesquisas el 'informe Cerdán'. En sus anteriores visitas al TS, ambos contestaron a las preguntas planteadas. Entonces, Ábalos negó el cobro de comisiones por la compra de material sanitario y descargó la responsabilidad de esas adjudicaciones en su exasesor y en el ex subsecretario de Estado de Transportes Jesús Gómez. Koldo, por su parte, negó ilegalidades pero reconoció que De Aldama iba mucho al Ministerio e incluso a casa de Ábalos.