Ábalos no perdería el acta si entra en prisión, pero si sus atribuciones como diputado

El ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE y actual diputado del grupo mixto, José Luis Ábalos, quedaría suspendido de sus funciones y atribuciones parlamentarias pero no perdería su acta en el Congreso de los Diputados en caso de entrar en prisión.

Así queda reflejado en el artículo 21 del reglamento de la Cámara, que indica que los parlamentarios quedarán suspendidos de sus derechos y deberes mientras se hallen en situación de prisión preventiva o cuando la sentencia sea firme y su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer sus funciones.

Ábalos y su ex asesor Koldo García afrontan este jueves la posibilidad de ir a prisión después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido revisar sus medidas cautelares al reclamar para ambos elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio por el caso Koldo, relativo a la trama de las mascarillas en pandemia.

En caso de ingresar en prisión, el Congreso será notificado de la decisión de juez y la trasladará a la Mesa de la Cámara, donde se aprobará la suspensión del diputado.

Respecto a cómo afectaría la entrada en prisión de Ábalos a las mayorías y si el Congreso se plantearía reducir el número de diputados de 350 a 349, fuentes parlamentarias insisten en que no hay debate ni estudios previos pedidos y en que no hay ninguna voluntad de plantear un cambio en este sentido.

José Luis Ábalos se incorporó al grupo parlamentario socialista en la IX Legislatura y pasó a ser ministro de Transportes en 2018, tras salir adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, cargo del que sería apartado en 2021 tras una crisis de Gobierno, aunque se mantuvo en las listas electorales del PSOE por Valencia en los comicios de 2023.