Ábalos pide al Supremo un abogado de oficio para que le acompañe en la declaración de este miércoles

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha anunciado este martes que ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que designe un abogado de oficio para que le asista en su declaración como imputado en el caso Koldo que está prevista para el miércoles, dado que renunció al letrado que le representaba hasta ahora por "diferencias irreconducibles".

"Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana", ha anunciado en la red social 'X'.

Así lo ha hecho este mismo martes en un breve escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, donde solicita al alto tribunal que "se libre oficio al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, a fin de que le sea designado, que le defienda en estas actuaciones, y le asista a las declaración acordada practicar".

Ábalos ha dado este paso después de que el lunes informara al Supremo de su decisión de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de volver a declarar como investigado en la causa.

Según precisó en otro escrito, sus diferencias con Álvarez, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante", hasta el punto de calificarlas de "irrenunciables". "Se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza", expuso.

El que fuera secretario de Organización del PSOE aludió a "distintos episodios de desacuerdo", revelando que incluso ha tenido que "preparar" su próxima declaración por sí mismo.

Punto de inflexión

Esta nueva cita en el Supremo llega tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos que habla de la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que su exasesor ministerial Koldo García gestionaría para él.

El instructor del caso Koldo en el TS, Leopoldo Puente, les citó a ambos --a García para este jueves-- precisamente para arrojar luz sobre esos "ingresos irregulares y opacos".

Ábalos y Koldo ya han comparecido varias veces ante el Supremo, si bien la última --el pasado junio-- García optó por primera vez por guardar silencio, mientras que el exministro declaró, aunque para negar cualquier conducta delictiva, como ha venido haciendo hasta ahora.

De cara a las declaraciones de esta semana, se esperaba que ocurriera lo mismo pero el cambio en la defensa del exdirigente socialista evidencia también un cambio de estrategia que podría pasar por acogerse a su derecho a no declarar.

Estas comparecencias llegan precedidas de un contexto de nerviosismo por cuanto los indicios reflejados en el último informe de la UCO podrían llevar a las acusaciones y a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar que se revisen las medidas cautelares que pesan contra ambos --retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en juzgado-- para endurecerlas, incluso pidiendo la entrada en prisión, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Cabe recordar que el Supremo investiga, por un lado, la presunta trama vinculada a los contratos de compraventa de material sanitario en plena pandemia que fueron adjudicados a Soluciones de Gestión, empresa relacionada con Víctor de Aldama; y, por otro, el supuesto cobro de comisiones a cambio de obra pública.