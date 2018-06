El abogado de Urdangarín ve "difícil recurrir al TC" y no cree que pida el indulto

"Encima de la mesa está el indulto, pero es una posibilidad que creo no la vamos a plantear ", ha indicado el abogado, informa la cadena Cope en un comunicado.

La infanta Cristina seguirá en Ginebra

El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha explicado este jueves que no se prevé que la Infanta Cristina cambie su lugar de residencia, en Ginebra (Suiza), con el ingreso en prisión de su marido en España, que deberá hacerse efectivo como máximo el próximo lunes: "Es una decisión que compete a su alteza, yo no la conozco pero intuyo que no".

En declaraciones a los medios, ha explicado que el exduque de Palma ha recibido la decisión del Tribunal Supremo, que confirma una pena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Nóos, con "entereza y estoicismo".

El abogado ha explicado que ahora tienen 30 días hábiles para presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por lo que "falta muchísimo tiempo para decidir" si se presenta, y ha puntualizado que estudia también la posibilidad de presentar una petición de indulto.