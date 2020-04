Al menos acuerdo para negociar

Han negociado empezar a negociar, que no es poco visto cómo andaban las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, con desconfianza mutua y acusaciones pasadas de tono por las dos partes que no auguraban nada bueno.

Por lo menos han llegado al acuerdo de que la comisión negociadora sea parlamentaria, como pedía el PP. No es algo baladí. Sánchez quería formar una mesa de diálogo, a lo que se negaba tajantemente el PP pues no estaba dispuesto a compartirla con Bildu o la CUP. Al tratarse se una comisión parlamentaria, sí habrá representación de esos partidos, pero con las reglas de un Parlamento democrático, en el que cada partido tiene la representación que le corresponde en función de su cantidad de diputados, así como unos tiempos de intervención acordes también con su representación.

Hay ya un punto de partida sobre el que trabajar: se intentará de forma prioritaria llegar a acuerdos sobre economía, sanidad y empleo que no se podrían poner en pie sin consenso. La pandemia puede ser letal para el futuro si no se acierta en las medidas que –hay que insistir– serán inútiles si no gozan del respaldo unánime de las fuerzas políticas y sociales.

Sánchez y Casado han comprendido que no había pacto posible para España si no aparecían juntos el PSOE y el PP como abanderados. Han hablado con un talante muy distinto al que han mostrado en sus rifirrafes, en los que ambos parecían más interesados en salvar su piel que en defender a los ciudadanos. Este primer paso no asegura el pacto, pero al menos se les ha visto la voluntad de trabajar para alcanzarlo.

El presidente y el líder de la oposición tienen dos citas importantes esta semana: la primera reunión de la comisión parlamentaria para crear la metodología de trabajo, y, aún más relevante, el Consejo Europeo del jueves. Si Sánchez no consigue que sus colegas europeos aprueben una importante inyección económica a España, lo vamos a pasar muy mal aunque haya pacto de reconstrucción.