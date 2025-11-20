Aitor Esteban: "No nos van a reventar cuatro titulares retorcidos sobre bases no reales"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha subrayado que únicamente se reunió en una ocasión con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, un encuentro del que no hay actas ni se negociaron nombres, por lo que está "absolutamente tranquilo".

"Lo que nos preocupaba era el día después de lo negociado en el Presupuesto, que era el de Mariano Rajoy. Lo que pretendíamos es que nuestras demandas y las enmiendas presentadas salieran adelante. No se habló de nada más", ha detallado, para insistir en que el PNV no tiene "nada que ver con la trama".

En una rueda de prensa en Bilbao, Esteban ha sido cuestionado por el informe de la Guardia Civil sobre las relaciones entre las empresas Acciona y Servinabar que apunta a que una nota de Cerdán, enviada al exasesor ministerial Koldo García, revelaría que el PNV pidió al Gobierno el nombramiento de tres cargos públicos, tras apoyar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa.

Esteban ha denunciado por contra la existencia de un "intento" del Partido Popular y de "medios cercanos a él" para vincular al PNV con la trama, pero ha insistido en que no hay "absolutamente nada". "Estamos tranquilos y no nos van a reventar cuatro titulares retorcidos sobre bases no reales", ha añadido.

Ha rechazado también haber preguntado al Gobierno central por el origen de la nota, una cuestión de la que ha considerado que tampoco el Ejecutivo tendrá respuesta al ser la "Guardia Civil un Estado dentro del Estado".

Por último, ha recordado que únicamente el presidente del Gobierno puede convocar elecciones generales, situación que no depende del apoyo al Ejecutivo de un partido más o menos, lo que genera una especie de "bloqueo".