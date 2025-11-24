Aliança Catalana igualaría en escaños a Junts, que cae detrás de PSC y ERC, según el barómetro catalán

Junts per Catalunya caería hasta la tercera plaza, al pasar de 35 a 19-20 escaños en el Parlament, y empataría con una Aliança Catalana que se dispararía hasta los 19-20 diputados, por detrás del PSC (38-40) y ERC (22-23), según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este lunes la encuesta, elaborada a partir de 2.000 encuestas realizadas entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre por la empresa Opinòmetre.

Vox, por su parte, lograría 13-14 escaños y superaría al PPC (12-13), mientras que Comuns (6) y la CUP (3-4) podrían mantener su actual representación.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha tachado la subida de Aliança Catalana en el barómetro de este lunes del Centre d'Estudis d'Opinió de "expresión local" de un fenómeno -el crecimiento de la extrema derecha- que ha asegurado que es global.

"Todas las fuerzas políticas que en estos momentos están defendiendo los relatos de odio, los relatos discriminatorios, los relatos más retrógrados y más reaccionarios crecen no sólo en Cataluña, sino que es una tendencia que se está produciendo a nivel internacional y estatal", ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido.

Para Moret, este crecimiento se enmarca en un ascenso internacional y universal de estos partidos, que "tiene una expresión local y, en este caso, una expresión en Cataluña".

Según la portavoz, este crecimiento interpela a todos los partidos, y sobre todo a los progresistas, ante este fenómeno: "La única forma de hacerlo es haciendo buenas políticas, políticas públicas que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos y con servicios públicos de calidad".

Ha apelado a la unidad de acción progresista para hacerle frente: "Ante la no política, que es lo que defiende la ultraderecha, para nosotros la única o una de las respuestas más importantes es hacer buena política".

Por su parte, el diputado del PP en el Congreso Nacho Martín Blanco ha atribuido el ascenso electoral de Aliança Catalana a la "política incomprensible" de Junts. Para Martín Blanco, el crecimiento de la formación de Sílvia Orriols es "la consecuencia normal de haber tenido un presidente como Carles Puigdemont y Quim Torra, con actitud infantil y naif".

"Cuando los votantes ven un discurso que les parece más claro, seguramente acaben prefiriendo este discurso que es más desacomplejado", ha apuntado el diputado, que también ha afirmado que la política de Junts es irreconocible para el electorado.

El diputado ha asegurado que Junts "va a la deriva porque su líder, Carles Puigdemont, está comenzando a dar pasos erráticos ciertamente difíciles de comprender porque está asustado con el crecimiento de un partido que es la culminación de sus tesis hispanófobas".

Así, Martín Blanco ve "normal que Junts haya acabado teniendo una situación realmente complicada desde el punto de vista electoral", después de que el CEO haya vaticinado una pérdida de unos 15 escaños respecto a los que tiene ahora la formación de Puigdemont en el Parlament.

"AC, Junts y ERC compiten por un mismo electorado separatista y un con poso hispanófobo que es impropio de democracias modernas, y desde este punto de vista creo que es importante decir las cosas por su nombre", ha subrayado.