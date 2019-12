El año 2019 en España de la A a la Z

Nombres y hechos que han marcado el año que se acaba, de la A a la Z.

A de ABRAZO

Tras meses de duros desencuentros y de incapacidad de acuerdo, una investidura fallida y dos elecciones, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se fundieron en un abrazo tras firmar su acuerdo para un Gobierno de coalición el pasado 12 de noviembre, dos días después de los últimos comicios. Un Ejecutivo que aún no se ha conformado porque hay que esperar a la investidura.

B de BANDERAS

Salvador Mallo, el personaje creado por Pedro Almodóvar y alter ego del propio director, ha llevado a Antonio Banderas al momento álgido de su carrera. El actor malagueño ya era desde hace años una estrella en Hollywood, pero su papel protagonista en Dolor y Gloria -la película del año según la revista Time- ha sido el que le ha dado los mayores reconocimientos y premios dentro y fuera del país. Sin duda 2019 ha sido su año. Y puede serlo también 2020, que aún quedan los Globos de Oro. Y los Oscar.

C de CIUDADANOS

Las elecciones del 28 de abril llevaron a Ciudadanos a su mejor resultado y le colocaron como tercera fuerza en el Congreso, pisándole los talones al PP y con la llave, si quería usarla, de la legislatura. Pero Albert Rivera se negó a hablar con Pedro Sánchez, se alejó del centro y continuó uniéndose a las otras dos derechas para pactos regionales y locales. El electorado lo castigó. Y cómo. Cs se quedó en noviembre con solo diez escaños, relegada al sexto puesto por detrás incluso de ERC. Un fracaso que acabó con la carrera política de Rivera y que ha sumido al partido en una crisis que ahora tendrá que gestionar la futura líder, Inés Arrimadas.

D de DOSCIENTOS

En noviembre de 2019 se abría en Madrid el Real Museo de Pintura y Escultura con los poco más de trescientos cuadros de las colecciones reales. Doscientos años después, el Museo del Prado es una de las pinacotecas más importantes del mundo, con 7.988 pinturas catalogadas y 1.290 expuestas y con las mejores colecciones del mundo de autores europeos de entre los siglos XVI y XIX. El hogar de Las meninas de Velázquez o El jardín de las delicias de El Bosco y de más obras de Goya que de ningún otro artista ha celebrado su bicentenario abriéndose a otras disciplinas, yéndose de gira por el país, saldando deudas con las mujeres y reivindicándose como el museo de todos. Que para eso es, como señala su director, Miguel Falomir, "el gran regalo que se ha dado la nación española".

E de ELECCIONES

2019 será recordado como el año de las citas electorales. Dos elecciones generales y una triple cita municipal, autonómica y europea. Hasta nueve papeletas han tenido que utilizar en algunos territorios. Cifras que cansan a cualquiera, incluso al votante más responsable y comprometido. Sobre todo por una repetición, la de las generales, y por un bloqueo político que han llevado, y con razón, al hartazgo ciudadano y a su malestar hacia la clase política.

F de FRANCO

El pasado 24 de octubre, los restos de Francisco Franco salían del Valle de los Caídos 44 años después de haber sido enterrados en la basílica de Cuelgamuros. Tras más de un año de batalla legal con la familia de Franco, el Gobierno de Pedro Sánchez cumplía con su promesa de sacar del Valle al dictador. Sin honores militares, en una ceremonia sobria pero retransmitida en directo y acompañado sólo de la familia, el féretro de Franco abandonaba el monumento de la dictadura. Una cripta en la que había compartido espacio con más de 30.000 víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos.

G de GRIÑÁN

Los seis años de prisión por malversación y prevaricación para el ex presidente de la Junta Juan Antonio Griñán fueron la condena más alta en la sentencia de la pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía. Manuel Chaves fue también condenado, en su caso nueve de inhabilitación por prevaricación. La sentencia condenaba a 19 de los 21 altos cargos de la Junta que fueron juzgados y subrayaba que el Gobierno socialista andaluz conocía la "patente" y "palmaria ilegalidad" de las ayudas sociolaborales -unos 680 millones de euros- que concedió con "absoluta falta de control" entre los años 2000 y 2009.

H de HEREDERA

Leonor de Borbón ha sido sin duda una de las protagonistas de este 2019, el año en que empezó a ejercer su papel como princesa de Asturias. Un año marcado para ella por dos discursos que han demostrado que la heredera al trono está siendo preparada a conciencia. El primero, en su debut en los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Y el segundo en los Premios Princesa de Girona en Barcelona, con las protestas independentistas en la calle y un discurso que Leonor de Borbón dio en buena parte en catalán.

I de INUNDACIONES

Este año se ha usado otro término más científico y de moda, el de la DANA (depresión aislada en niveles altos) para referirse a las inundaciones que han asolado numerosos territorios a lo largo de todo el año y que se han llevado consigo varias vidas humanas. Son consecuencia de una emergencia climática que está ahí. Madrid acogió la cumbre mundial del clima en noviembre. Fue un éxito de organización (en tiempo récord) pero con un resultado agridulce, porque no se llegó a ningún acuerdo o documento determinante para la negociación climática internacional. El documento aprobado establece que los países deberán presentar en 2020 unos compromisos más ambiciosos para reducir sus emisiones. Pero fracasó la negociación del polémico artículo 6 del Acuerdo de París, el que debe ordenar el comercio de derechos de emisión en un sistema único en todo el mundo. Queda mucho por hacer.

J de JULEN

El año que ahora termina acababa de comenzar cuando un suceso conmocionó al país. Un niño de dos años había caído por un pozo de 110 metros de profundidad en una parcela en Totalán. Se llamaba Julen, y los intentos de rescatarlo con vida duraron doce días y once horas. El milagro, al final, no se produjo, y la madrugada del 26 de enero un agente del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil sacaba el cuerpo del pequeño. El próximo 21 de enero, cuando habrá transcurrido un año del suceso, se sentará en el banquillo, acusado de homicidio imprudente, David Serrano, el propietario de la finca donde estaba el pozo y donde la familia de Julen pasaba un día de campo.

Contiene la K: THOMAS COOK

El 23 de septiembre, el gigante touroperador británico Thomas Cook anunciaba su quiebra y provocaba un colapso en el turismo mundial que impidió viajar a miles de turistas y supuso un varapalo económico que en España afectó a cinco comunidades, pero sobre todo a Baleares y Canarias. El Gobierno ha tenido que tomar medidas para ayudar al sector en esas zonas. La última el pasado día 23, cuando firmó con el Ejecutivo canario la transferencia de quince millones de euros al archipiélago para paliar los daños de la citada quiebra.

L de LUDOPATÍA

Para el sector que lo gestiona, es juego es un negocio muy lucrativo que mueve en España 41.828 millones al año, representa el 0,9 % del PIB, genera en impuestos específicos alrededor de 1.700 millones de euros, da empleo directo a más de 84.700 personas y ha originado varias empresas multinacionales en Europa y Sudamérica. Pero desde el punto de vista social es una adicción en auge que puede acabar con la economía de muchas familias y la salud de quienes caen en ella. Hombres en su mayoría y ahora más jóvenes. La sociedad ha comenzado a concienciarse y este año se han celebrado protestas contra la proliferación de las casas de apuestas y reclamando una mayor regulación que frene, de alguna forma, esta silenciosa epidemia.

M de MIL

El 14 de junio de 2019 Ana Lucía Silva, de 49 años, fue asesinada en Córdoba por su pareja -en libertad condicional por matar a su anterior compañera-. Fue la víctima número 1.000 de la violencia machista en España. 1.033 mujeres asesinadas desde 2003 y 34 niños desde 2013, 278 huérfanos y más de medio millón de mujeres registradas como víctimas de violencia machista por el Ministerio del Interior. Sólo este año han sido asesinadas 55 mujeres y tres niños, otros 46 han quedado huérfanos y se han presentado más de 80.000 denuncias por violencia de género en el primer semestre del año. De los juicios celebrados, el 70 por ciento acaban con condena. Por contradictorio que parezca, 2019 no se recordará solamente por las cifras. También por la ofensiva negacionista de Vox, que dinamitó el histórico consenso político que había en torno a la necesidad de luchar contra la violencia machista.

N de NADAL

La imagen del equipo español recogiendo por sexta vez la ensaladera de la Copa Davis pone el broche a un año en el que Rafael Nadal ha acabado como número uno del mundo por quinta vez en su carrera. Se lo ha ganado a pulso, en un 2019 por momentos heroico, con 58 victorias y solo siete derrotas; cuatro títulos -su duodécimo Roland Garros, su cuarto US Open y los Masters 1.000 de Roma y Montreal-. Y si no ha ganado más ha sido por las lesiones. Porque este 2019 ha vuelto a dejar claro que tenemos Nadal para rato, y que el de Manacor, a sus 33 años, quiere seguir peleando para demostrar, si es que no lo ha hecho ya, que es el mejor.

Contiene la Ñ: NIÑOS

Los llaman menas (menores extranjeros no acompañados) y han vivido un año marcado por la estigmatización y el rechazo social que algunos han alentado al convertir la inmigración en centro de la batalla política. Pero los llaman mal. Porque son niños. Niños que viajan solos en busca de una vida mejor, que han huido de guerras, que han perdido a sus familias, que son víctimas de la violencia o la pobreza. Niños, en definitiva, que sólo buscan sobrevivir.

O de OCHENTA ANIVERSARIO

Ochenta años después de que casi medio millón de personas cruzara la frontera francesa huyendo de España al finalizar la guerra civil, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía perdón al exilio español por primera vez en nombre de todo el país. Lo hacía en febrero, en las playas de Argelès-sur-Mer, en el sur de Francia. Aquel fue uno de muchos actos que se han celebrado en varios países para recordar a los cientos de miles de personas que tuvieron que durante la guerra civil y tras terminar la contienda en 1939 se vieron obligadas a abandonar su patria.

P de PROCÉS

Cuatro meses y 52 sesiones duró el juicio contra los responsables políticos del 'procés'. En su sentencia unánime, conocida el 14 de octubre, el Tribunal Supremo optaba por la sedición -no la rebelión como pedía la Fiscalía- para condenar a los encausados. Al haber concurso con el delito de malversación, el fallo elevaba la condena de los líderes separatistas -la más alta, de trece años, para Oriol Junqueras- lo que enfureció al independentismo sin contentar tampoco a los sectores más beligerantes con el 'procés'. La reciente sentencia de la justicia europea en la que establece que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado y con ello haber gozado de inmunidad ha abierto un incierto horizonte no solo sobre su futuro, sino también sobre el de Carles Puigdemont y Toni Comín. El juicio del procés fue televisado y dio a conocer a otros protagonistas distintos a los encausados. Como Manuel Marchena, presidente del Tribunal, quien con su tono dialogante y conciliador y su destreza para conducir el juicio acabo siendo una estrella mediática.

Q de QUIM TORRA

El presidente de la Generalitat ha sido protagonista de la escena política en varias ocasiones y por varias razones. Por ejemplo cuando tardó días en condenar la violencia de las protestas independentistas en Cataluña tras la sentencia del 'procés' y atribuirla a "grupos de infiltrados y provocadores". O cuando se quedó solo y evidenció las distancias entre los partidos independentistas al plantear ejercer el derecho a la autodeterminación en esta legislatura. Torra ha sido juzgado y condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia -por negarse a retirar los lazos amarillos en periodo electoral-, aunque la sentencia no será firme hasta que se pronuncie el Supremo.

R de ROSALÍA

Cada vez tiene más seguidores y cada vez -aparentemente- menos detractores. Rosalía es ya un fenómeno internacional y con su tra tra ha conquistado el mundo. Premios -MTV, Grammy latinos y nominaciones al Grammy- y millones de discos vendidos y actuaciones en grandes recintos. Rosalía ha recorrido el mundo con su gira El mal querer y ha dejado rendidos a millones de fans con ese discurso mestizo, en el que aúna flamenco con músicas urbanas.

S de SÁNCHEZ

El líder socialista lleva siendo jefe del Ejecutivo en funciones desde el 28 de abril y va a acabar 2019 sin haber logrado ser investido presidente por el Congreso. El fracaso de las negociaciones con Podemos tras las elecciones de abril se lo impidió. Ahora, después de los comicios del 10 de noviembre, tiene atado el pacto con Pablo Iglesias pero no la abstención que necesita de ERC. Porque se está haciendo esperar el informe de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras tras la sentencia europea, y en el que Esquerra espera un "gesto" del Gobierno para decidirse. Si como parece, acaba habiendo investidura, Sánchez tendrá que esperar aún un poco más, al menos al inicio de 2020.

T de TERUEL

En este año electoral los partidos se han afanado por hacer propuestas para ayudar a la "España vaciada". Pero es un problema del que debían haber tomado conciencia hace más tiempo. El escaño que la plataforma Teruel Existe es una muestra de la concienciación social por el problema demográfico y de abandono que viven muchas zonas del país y que las administraciones deben abordar si no quieren que vaya a más. U de UE.- Las elecciones europeas trajeron consigo el reparto institucional posterior, y Pedro Sánchez estuvo entre los principales negociadores -en su caso representando a los socialdemócratas- para elegir los cargos del nuevo gobierno europeo. Una negociación que se saldó con uno de los principales puestos de la Comisión para España, el que ocupa ya Josep Borrell como Alto Representante de la UE en el Exterior.

V de VOX

Ha sido el fenómeno político del año. El partido de Santiago Abascal es la tercera fuerza política del Congreso, tras un ascenso histórico que le llevó a entrar en la Cámara con 24 escaños en abril y lograr más del doble en noviembre, hasta los 52 diputados. Con un discurso de extrema derecha crítico -e incluso beligerante- contra la inmigración, las leyes contra la violencia de género o la memoria histórica, así como con su confrontación constante con los nacionalismos, Vox se ha hecho con 3,6 millones de votos. La izquierda apuesta por aislarlo en la medida de lo posible. Y desde la derecha, el PP cuenta por un lado con su apoyo para gobiernos locales y regionales mientras por otro se enfrenta a Vox para reivindicar su liderazgo de la oposición y evitar que intente arrebatárselo.

W de WEB

La proliferación de las fake news (noticias falsas), la transmisión de relatos partidistas desde redes públicas o la delincuencia en internet de todo tipo, empezando por los "hackeos" masivos, han llevado a tomar más medidas para controlar el universo digital. Buen ejemplo de ello es el Real Decreto Ley sobre seguridad digital que aprobó el Gobierno en octubre por la vía de urgencia para actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo catalán que contravengan esta norma.

Contiene la X: BREXIT

Como el resto de los países de la UE, España se ha preparado para la salida del Reino Unido del club de los Veintiocho. Y el Gobierno ha aprobado decretos y medidas ante la posibilidad de un 'brexit' duro, sobre todo al ver que persistía la inestabilidad política del Reino Unido y la incapacidad de su Parlamento de sacar adelante el acuerdo con la Unión. Un acuerdo que, ahora sí, podrá aprobarse tras la victoria de Boris Johnson. Tranquilidad, por el momento, a la espera de cómo serán las relaciones futuras. Para España, sobre todo en lo que se refiere a Gibraltar, aunque ambos países firmaron cuatro memorandos para garantizar la salida ordenada y los derechos de los ciudadanos de la zona.

Contiene la Y: RAJOY

La vuelta del expresidente del Gobierno a la vida pública ha venido en forma de libro: "Una España mejor", las memorias de sus años en La Moncloa. Rajoy presentó el libro en un acto que reunió al nuevo y al viejo PP, y en las semanas previas y posteriores a la presentación ha compartido de nuevo sus reflexiones y opiniones políticas, aunque de una forma muy marianista, sin excesos y sin ofender mucho a nadie. Eso sí, no le han faltado críticas hacia quien le arrebató la Presidencia con una moción de censura, y ha dicho que desde que él se fue y está Sánchez al frente "no se ha hecho nada".

Z de ZARPAR

Acabamos este repaso con la celebración de una gran gesta, la vuelta al mundo que hace quinientos años inició el portugués Fernando de Magallanes y completó el español Juan Sebastián Elcano. Aquella famosa aventura que sirvió para demostrar que la tierra es redonda. Una hazaña que España ha recordado con numerosas exposiciones y actos de todo tipo. Y que un velero, El Pros, trata desde septiembre de emular con un viaje que durará los mismos tres años de la expedición original.