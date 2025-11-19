Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos por el caso de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de cárcel para el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos por seis delitos con relación a la presunta obtención de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo su escrito de conclusiones provisionales, en el que también reclama 19 años y medio de prisión para el exasesor ministerial Koldo García y 7 años más una multa de 3,7 millones de euros para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

A Ábalos y a Koldo García les acusa por seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaborar con la Fiscalía en este procedimiento, le atribuye los dos primeros y uso de información privilegiada.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama y, en el caso de los dos primeros, solicita que indemnicen solidariamente a las empresas públicas Ineco y Tragsaset con 34.477 euros y 9.500 euros, respectivamente, así como el decomiso de las ganancias provenientes del presunto cohecho: al menos, 430.298 euros.

En el caso de Aldama, el Ministerio Público ha apreciado la atenuante de confesión y ha solicitado que se le condene a 7 años de prisión por tres de los delitos que atribuye a Ábalos y Koldo: pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Al igual que al ex ministro y el ex asesor, ha reclamado una multa de 3,8 millones de euros.

El magistrado propuso juzgar a Ábalos, García y De Aldama al considerar que los tres "se concertaron, muy poco después" de que Ábalos tomara posesión como ministro para, "aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

Puente dio este paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.