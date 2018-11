Mas se aparta de Homs por el 9-N y reclama la absolución al Supremo

El abogado de Artur Mas defendió en el Tribunal Supremo (TS) que la intervención del ex presidente catalán en el 9-N no fue igual que la del ex conseller Francesc Homs –ya condenado por esta consulta– y pidió que lo absuelva para demostrar que actúa de forma "ecuánime" sin importar quién sea el imputado.

El Alto Tribunal celebró una vista para estudiar los recursos del ex president, de la ex vicepresidenta Joana Ortega y de la ex consellera Irene Rigau a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los condenó a penas de inhabilitación de dos años, un año y nueve meses y un año y medio, respectivamente, por la consulta del 9 de noviembre de 2014, declarada inconstitucional.

Frente al argumento del abogado de Mas de que el Constitucional no los apercibió expresamente de que estaban incumpliendo la ley al mantener la consulta, el fiscal Jaime Moreno aseguró que los tres sabían "perfectamente" que "era una actuación inconstitucional". "Lo que es formalista es señalar que porque no se hizo un apercibimiento no se puede incurrir en una responsabilidad penal", sostuvo el fiscal.

Por ello, Moreno, uno de los fiscales del caso del procés, pidió a la Sala que confirme las condenas dado que, a su juicio, los acusados hicieron una serie de actos "activos y necesarios" para mantener la votación, pese a que el Constitucional había suspendido cautelarmente la consulta. No sólo no paralizaron la convocatoria, dijo el fiscal, sino que "se decidió mantenerla e impulsarla" en un "desafío a la legalidad".