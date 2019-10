El 'apretao' sigue apretando

"¡Apretad, hacéis bien en apretar!". El mensaje a los bizarros Comités de Defensa de la República (CDR) no provenía de uno de tantos hooligans apostados en el anonimato que funcionan a golpe de teclazo en la red, sino de un tal Quim Torra, al cumplirse un año del refereféndum ilegal del 1-0. Con el rapapolvo penal del Supremo, el independentismo trona en las calles, impelido por la consigna de ese activista embutido en el traje de president, que está apretando, poniendo en un verdadero aprieto a la convivencia en Cataluña. El apretao jefe del Govern amenaza con más urnas, pero no para celebrar unas elecciones anticipadas como le reclaman sus socios de gobierno de ERC, sino otra contumaz consulta como la que le han costado 99 años de cárcel a seis ex consellers y a la ex presidenta del Parlament.

Siempre perseguido por la sombra del prófugo Carles Puigdemont, de un presidente de la Generalitat que no gobierna y que es un mero sosias (un pirómano vicario como dice el gran analista José Aguilar) de otro que está en el exilio (usando la pomposa e indignante terminología secesionista), que no ejerce un liderazgo, que no tiene un hilo conductor, una estrategia sólida... El enorme despiste de Torra, atrapado en el bucle melancólico de la ensoñación independentista del quiero y no puedo, se visualizó con nitidez la medianoche del miércoles. Acojonado ante el olor a pólovora que salia del Palacio de la Moncloa con medidas explosivas flotando en el ambiente como el 155 o la Ley de Seguridad Nacional, el atribulado (que venía de cortar una carretera en una de las Marchas de la libertad) salió a la palestra tarde y mal para condenar tibiamente los graves desórdenes públicos de los radicales, que están destrozando la imagen de la sonrisa pacífica que tiene a gala el independentismo para convertirla en una presuntuosa e impotente mueca de desdén altivo, como la que se gasta el apretao.

La revuelta independentista vaga ahíta de desconcierto sin una clara hoja de ruta (como dicen los modernos), con su incendiaria bicefalia dando palos de ciego. La violencia se está enseñoreando de las calles catalanas y el seny se va por las cloacas de una estrategia de pret a porter que se sacaron de la manga Torra, Puigdemont y compañía. hechizando a "ilusionados ciudadanos" con un "derecho a decidir" que no era sino "artificio engañoso" para movilizarlos y presionar al Estado. Tribunal Supremo dixit.

La cadena de tristes acontecimientos que se vienen sucediendo desde este lunes con una sentencia menos dura de lo esperado antes las filtraciones (los jueces finalmente mandaron a hacer puñetas el delito de rebelión, que habría redoblado las condenas). Pero la furibunda protesta estaba escrita en mármol desde que acabó el juicio. Absolición o lío fue el mantra de la Generalitat. Y la movida se articuló con ese artefacto llamado Tsunami Democràtic, que alumbraron las principales fuerzas políticas y sociales del independentismo. Menos claro estás si quieren revolucionar al Gobierno de Pedro Sánchez para forzarle a una reacción de democracia bananera (lo que le gustaría ver al apretao un tanque en la Diagonal, como pide Vox) o si es el independentismo el que debe calmarse y restaurar la imagen de resistencia pacífica que se está quedando definitivamente arruinada.

Lo que está escrito desde el minuto uno (en hielo, como los buenos propósitos de Año Nuevo que se deshacen según corre el calendario) es la capacidad de liderazgo de Torra. El jueves tuvo una buena oportunidad de quitarse de encima el sambenito de esperpento ante el Parlament, con alguna propuesta a la altura de las circunstancias. Ni gota de agua en la piscina... El president, quizás cansado tras su caminata de la Marcha por la libertad del día anterior con zapatos de tafilete, nos dejó otro de sus sainetes: prometió un nuevo de referéndum de autodeterminación a lo largo de esta legislatura. El apretao sigue apretando, como el tonto que coge el camino, que se acaba y sigue dale que te pego.