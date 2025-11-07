La Audiencia Nacional cita a Koldo y Aldama por la compra de mascarillas en Canarias

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigados al ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama a consecuencia del reciente informe de la UCO de la Guardia Civil en relación con los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos en Canarias.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha citado al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, para el 27 de noviembre, y al que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, para el día siguiente.

El magistrado acuerda esta diligencia en una providencia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción una vez recibido el informe de la UCO de la Guardia Civil en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.