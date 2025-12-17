La Audiencia Nacional declara secreta la investigación de los pagos en efectivo del PSOE

El juez Ismael Morneo abre una pieza secreta para investigar los pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024.

Moreno ha acordado el secreto por un mes y ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que "informe lo que a su derecho convenga", según varias resoluciones.

El juez tiene en cuenta la "gravedad" de los hechos investigados en el caso Koldo, el carácter de las diligencias de investigación que se están practicando y el contenido de la documentación con "carácter reservado" que ha aportado el partido político.

Al respecto, incide en que los datos afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, lo que determina que se estime "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

"La exclusión de la publicidad de las actuaciones no puede contemplarse como un límite a la libertad de información, sino, más amplia y genéricamente, como un impedimento al conocimiento, por parte de cualquiera, de las diligencias judiciales practicadas en la fase de instrucción", indica Moreno.

El instructor añade que todo ello está amparado "en la exclusiva finalidad de asegurar la efectiva represión del delito, concepto de ineludible valor y alcance constitucional que se antepone incluso a los de las partes en el proceso, con la única excepción del Ministerio Fiscal".