La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido al PSOE "la relación de pagos en metálico efectuados" entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan en el marco de la investigación sobre los abonos en efectivo del partido al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

El magistrado, que investiga estos pagos en una pieza separada de la parte del caso Koldo que se instruye en la Audiencia Nacional, ha adoptado esta decisión en una providencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Moreno da diez días al partido para que facilite esta documentación al juzgado y después anuncia que "se acordará lo procedente".

E informa de que resolverá en una resolución aparte sobre otras diligencias solicitadas por el fiscal, como un informe de la UCO sobre la información incautada a los investigados en dispositivos electrónicos, que contengan "mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos" relativos a presuntos pagos en efectivo.

Tras conocerse la decisión del juez, fuentes del PSOE han subrayado que el partido no está investigado en la causa y han reiterado que todo el efectivo abonado "tiene una trazabilidad cierta y legal", sin descuadres, y que las cuentas son "transparentes, legales y están fiscalizadas".

De posible blanqueo a desfalco

La Fiscalía, en el informe donde solicita esta diligencia, considera que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

El fiscal, que se apoya en el auto donde el juez que investiga parte del caso Koldo en el Tribunal Supremo solicitaba indagar en estos pagos, subraya que "no ha quedado" suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

La sola firma de Ábalos, dice el fiscal en sintonía con el juez del Supremo, "justificaba la procedencia de la devolución del gasto sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior" y no se comprobaba que quien reclamaba los pagos era quien los realizaba.

Es decir, la forma de actuar no impedía que los investigados pudiesen pasar al partido gastos que ellos hubiesen abonado con fondos precedentes de una actividad ilícita o delictiva y, que al compensarlos el PSOE se estuviera "blanqueando su procedencia".

"La documentación aportada por el Partido Socialista Obrero Español no es esclarecedora", según el fiscal, que tampoco ve "suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico" de las que el PSOE disponía en su sede.

En su informe, el fiscal también recuerda las declaraciones del considerado comisionista Víctor de Aldama acerca de entregas de dinero en metálico al partido y de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, en Madrid.

Una pieza separada dentro del caso Koldo

Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción 2, abrió esta pieza tras pedirle el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente -que investiga la parte del caso que afecta a Ábalos en su condición de aforado- que indagase si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su asesor para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Tras oír como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente resaltó las "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE disponía en su sede para hacerles frente.

Entre otras cuestiones, el magistrado del Supremo tampoco terminaba de comprender las razones que aconsejaban hacer las compensaciones económicas en efectivo ni la forma en la que se hacían.

"No me diga usted que eso es un sistema de control", observó al interrogar al exgerente del partido el 29 de octubre