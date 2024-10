Ayuso defiende que el plante a Sánchez es "lo mejor": "No quiero ser parte de esa foto de la normalidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que ha declinado reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque no quiere "ser parte de la foto de la normalidad" y dar "el visto bueno" al "cuponazo" en Cataluña y al "deterioro institucional".

En una entrevista con la Cadena Cope, Díaz Ayuso ha asegurado que su rechazo a reunirse con Sánchez el próximo viernes 25 "no tiene que ver con algo personal" sino que ha tomado esta decisión porque cree que es "conveniente" y "lo mejor para España", que es "parar en seco".

"No quiero ser parte de esa foto de la normalidad", ha declarado Díaz Ayuso, y ha añadido que no va a seguir "normalizando" y "actuando como si no pasara nada" ante la corrupción que afecta al entorno del presidente del Gobierno y "el deterioro institucional".

Según la dirigente madrileña del PP, ha sido Pedro Sánchez "el primero que ha querido dinamitar todo esto", después de cinco años en los que ha tenido que soportar acusaciones sobre su familia y su entorno "los 22 ministros, cada uno de los cargos del PSOE".

"Si la foto es que todos estamos de acuerdo y todo está bien, yo creo que nos estamos engañando", ha opinado la presidenta madrileña, después de que otros presidentes autonómicos del PP sí se hayan reunido con Sánchez en el Palacio de la Moncloa en el marco de las reuniones bilaterales.

La presidenta madrileña ha trasladado que lo que tenga que decir a Sánchez lo dirá "delante de todos en la Conferencia de Presidentes", a la vez que ha asegurado que esas citas con los presidentes autonómicos no están sirviendo "de nada".

Díaz Ayuso ha dicho que en estos años ha tomado muchas veces "decisiones en solitario" y ha ido "a contracorriente" porque pensaba que "era lo mejor", como cree que está haciendo ahora al declinar reunirse con Sánchez.

"No estoy haciendo lo que a mí me viene bien, sino lo conveniente, no pasar por alto lo que está sucediendo en España", ha subrayado, al tiempo que ha recalcado que su opinión "la conocen todos" en el PP, donde trasladó en el Comité Ejecutivo Nacional los motivos para no reunirse con Sánchez.

No comparte la decisión de ir a dar "el visto bueno" y "dar la mano" a Sánchez "como si no pasara nada", tras la negociación de la financiación singular para Cataluña para "fabricar una nación de facto" y convertir España en "miniestados", y ha dicho que lo que tenga que decir al jefe del Ejecutivo se lo trasladará en la Conferencia de Presidentes.

Respecto a la comisión de investigación en la Asamblea sobre la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, Díaz Ayuso ha dicho que analizará "cómo se ha orquestado" dicho máster para poder recuperar el "orden y el buen nombre" de la institución, que se ha convertido "en un centro de negocios privado".