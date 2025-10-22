Ayuso recurrirá la decisión "sectaria" de declarar Lugar de Memoria la Real Casa de Correos

La Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) por la decisión "arbitraria y sectaria" del Gobierno de España de declarar como Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Así lo ha avanzado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa osterior al Consejo de Gobierno, donde ha señalado que el expediente sobre este inmueble "ha caducado" por lo que la declaración "no es válida". "Es un expediente caducado porque ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de esta decisión", ha expresado.

El consejero ha subrayado que este edificio está ya resignificado como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ha defendido que la decisión del Gobierno es "sectaria y contraria a la historia y a la verdad".

Lo ha expresado después de que el Gobierno ha declarado la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas "por motivos políticos e ideológicos" a opositores al régimen.

En este sentido, el consejero de Presidencia le ha aconsejado al Gobierno de Pedro Sánchez que "se lea" la ley de procedimiento administrativo y "trate de evitar bochornos" como el día al hablar de expedientes "caducados". "Esa declaración entendemos que no tiene efectos (...) Como dice que es demócrata (Pedro Sánchez), pues que escuche un poquito más y que escuche en este caso a la Real Academia de la Historia", le ha pedido.

Carga contra un Gobierno "desesperado" por tapar su "corrupción"

Así, ha recordado el informe de esta institución que trasladó "en pleno y por unanimidad" que si había que vincular este edificio con algún periodo de la historia "sería con el de la Ilustración". Por ello, ha insistido en que no van a permitir que Sánchez "trate de manosear lo que representa esta institución" para tratar de sacar "una nueva cortina de humo que tape sus casos de corrupción".

"Ha salido otra vez con el tema del Francomodín. Están desesperados, quieren tapar la corrupción que les afecta", ha reprochado el portavoz del Gobierno autonómico, quien ha trasladado que su Gobierno está centrado "en la protección de este edificio" ya que le compete como titulares del inmueble.

No le sorprende que sí apoye esta declaración Más Madrid, que siempre "sale al rescate del Gobierno corrupto" de Sánchez y que hace de su "pagafantas".

"Lamentándolo mucho, si quieren declarar la Real Casa de Correos, tendrán que volver a empezar. Y en cualquier caso pelearemos con uñas y dientes porque entendemos en defensa de lo que es esta institución, en defensa de los madrileños, de la verdad, de la historia y de la propia ley", ha ultimado.