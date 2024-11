Baldoví, a Mazón: "Dimitió de su responsabilidad al irse de comilona, ahora dimita del cargo"

El síndic de Compromís en Las Cortes, Joan Baldoví, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras su comparecencia en el parlamento valenciano que dimita de su cargo porque ha dicho que de sus responsabilidades ya dimitió el 29 de octubre cuando en una situación de emergencia por la dana se fue "de comilona".

"Hoy sólo esperábamos un anuncio que no se ha producido, su dimisión inmediata. La reclamamos formalmente porque ya dimitió de su responsabilidad cuando hizo caso omiso a la alerta y dijo que la DANA se dirigía a Cuenca. Dimitió cuando se fue de comilona y se quedó incomunicado horas. No me interesa saber con quién. Lo único que me importa es que no estaba cumpliendo su responsabilidad, no estaba gestionando la crisis", ha lamentado Baldoví ante el pleno de Les Corts. "Dimitió cuando se incorporó horas tarde al Cecopi. Dimitió de su responsabilidad como presidente al renunciar a proteger a nuestra gente. Ahora solo le falta dimitir de su cargo", ha añadido.

Baldoví ha iniciado su intervención con la frase de una canción de El Último de la Fila que una manifestante llevaba en un cartel en la multitudinaria protesta contra Mazón del pasado sábado. "¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?", se ha preguntado antes de criticar la tardanza en emitir un mensaje de alarma a la población.

"¿Cuántas personas se podrían haber salvado si usted y su Gobierno no hubieran sido tan negligentes, tan incompetentes? ¿Cuántos se habrían salvado si se hubiera enviado (el mensaje) cuando aún había tiempo?", se ha preguntado.

"Señor Mazón, ¿puede dormir por las noches?, ¿puede mirarse al espejo sin bajar los ojos?, ¿podría mirar a la cara a una persona que ha perdido a un familiar? Para mí y para centenares de miles de valencianos ha dejado de ser nuestro president, ha dejado de ser el molt honorable, un president que abandona a su pueblo no merece serlo. Si tuviera una mínima parte de la dignidad de nuestro pueblo ya habría dimitido; dimita y no siga ensuciando obscenamente el cargo de president de la Generalitat", ha reclamado.

También ha acusado a Mazón de no haber movilizado "todos los recursos" y de haber bloqueado la llegada de ayuda de otras zonas de España o de otros países, y ha puesto como ejemplo que 11 de las 17 brigadas de bomberos de Castellón no salieron de sus bases. "Es muy grave", ha denunciado.

Baldoví ha asegurado que el discurso de Mazón no se lo han escrito sus asesores "sino sus abogados" y ha apuntado que "se aferra al cargo para limpiar pruebas". En este sentido ha afirmado que Mazón piensa ya en "la causa judicial que se abrirá" y que usa a su consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, "como cortafuegos".

"Es miserable. No descansaremos hasta que responda delante el pueblo y la Justicia y hasta que paguen por todo el dolor causado", ha concluido.