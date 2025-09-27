Begoña Gómez no acude a la cita con el juez Peinado

Varias personas protestan contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en los juzgados de la Plaza de Castilla.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no acudirá a la cita ante el juez Juan Carlos Peinado para que le comunique que si acaba juzgada por malversación lo hará un jurado popular, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid citó para este sábado a las 18:00 a todas las partes para cumplir con este trámite legal.

La incógnita de si acudiría personalmente, porque no estaba claro que tuviera que hacerlo, se ha mantenido hasta el último momento y finalmente ha optado por estar representada por su letrado, el ex ministro socialista Antonio Camacho.

Los otros dos investigados en esta pieza separada por la contratación de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, que son esta última y el delegado del Gobierno Francisco Martín, también están citados para este sábado.

No obstante, las mismas fuentes indican que el delegado del Gobierno tampoco acudirá y lo representará su abogado.