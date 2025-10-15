Bruselas responderá "apropiadamente" a cualquier medida de Trump contra España

La Comisión Europea (CE) aseguró este miércoles que responderá "apropiadamente a cualquier medida" comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar al 5% del PIB.

"Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros estados miembros", declaró el portavoz de la CE, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

En cualquier caso, el portavoz quiso aclarar que la CE no suele hacer comentarios sobre "escenarios hipotéticos" como el planteado por Trump en sus declaraciones.

Gill sí recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en nombre de todos los Estados miembros del club comunitario.

Asimismo, subrayó que el acuerdo para evitar una guerra comercial, que Estados Unidos y el club comunitario alcanzaron en verano, es la "plataforma" para abordar cuestiones comerciales o relacionadas con el comercio.