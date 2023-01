Los candidatos a alcaldes del PP se conjuran para llevar a Feijóo a Moncloa

"Sánchez está desconectado de la realidad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por comparar la protesta independentista del jueves en Cataluña con la manifestación que ayer pidió su dimisión y le ha reprochado: "Está desconectado de la realidad". El jefe de la oposición ha criticado que el jefe del Ejecutivo igualase ayer las concentraciones por ser de "nostálgicos" con el argumento de que quienes protestaban contra la cumbre hispano-francesa "querían una España rota" y los que lo hicieron ayer "una España uniforme" y entre unos y otros" está "la mayoría de los españoles" que desean "convivencia en una España unida y diversa".

Por otra parte, Feijóo ha justificado su ausencia en la marcha de ayer, que denunciaba una mutación de la Constitución, con el argumento de que el PP la apoyaba, pero no la convocaba, lo que son "dos cosas distintas" y con el argumento de que en una manifestación de la sociedad civil la intención "es que vayan los ciudadanos, no que se la apropien los políticos". "La hemos apoyado, pero no nos la hemos apropiado. Fue la gente la que quiso salir a la calle, salió, y dirigentes del PP también lo hicieron pero insisto: es una manifestación de los ciudadanos", ha recalcado Feijóo sobre una protesta a la que no acudieron los pesos pesados de su partido y a la que sí asistió el líder de Vox, Santiago Abascal.