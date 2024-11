Carlos Mazón presenta su nuevo Consell un mes después la DANA, "el peor desastre natural sufrido en este siglo"

El nuevo Consell remodelado a raíz de la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre ha tomado posesión este martes con la misión de afrontar la "recuperación económica, social y sentimental" de la Comunitat Valenciana, "el mayor reto en la historia de nuestro autogobierno" y, al mismo tiempo, ser capaz de "despertar confianza en la ciudadanía".

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que el cambio en el Gobierno valenciano era el "necesario" y el que mejor "se adapta al peor desastre natural sufrido en este siglo" que les "obliga a asumir la responsabilidad" que les toca y, a partir de ahora, "el mensaje será la acción" orientada a los afectados.

Mazón ha presidido en el salón de Cortes del Palau de la Generalitat la toma de posesión de los cuatro nuevos consellers, tras la destitución de Salomé Pradas y Nuria Montes, para hacer frente a los problemas originados por la dana del pasado 29 de octubre.

El acto, al que han asistido numerosas autoridades públicas, ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de las riadas, tras lo cual los nuevos miembros del Gobierno valenciano, y aquellos que han cambiado sus responsabilidades, han jurado el cargo.

El president ha destacado que las tareas de reconstrucción "tienen que ser y son la primera y absoluta prioridad", y ha asegurado que este nuevo Consell "ha sido diseñado para acometer el mayor reto del autogobierno de los valencianos y valencianas de su historia".

"Era el cambio que tenía que producirse, el que adaptaba nuestra Administración Pública a las lecciones de un desastre natural que es el peor que ha sufrido ninguna otra región en este siglo, que nos obliga a asumir la responsabilidad que nos corresponde, con el que esta Presidencia da un nuevo sentido a toda la acción del Consell", ha defendido.

También ha dicho que "en un contexto de rabia y dolor" que comprenden y asumen "por amargo que sea", y que no ignoran, la responsabilidad del Gobierno valenciano "es mirar de cara esa realidad", a la que van a dar respuestas, como lo han hecho "desde el primer momento".

Gan Pampols

Mazón ha destacado que la nueva Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social, encabezada por el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, será "el corazón de una estrategia de recuperación de acción transversal".

Su misión será no solo la de reconstruir, sino la de replantear el conjunto de las actuaciones económicas, sociales y administrativas que se derivan de esta catástrofe, y coordinar el conjunto de actuaciones de toda la Generalitat para centrar los esfuerzos en la recuperación.

Un nuevo sistema de emergencias y explicarse "mejor"

También ha resaltado la importancia que cobra la nueva Conselleria de Emergencias e Interior, liderada por Juan Carlos Valderrama, responsable, junto a la nueva Vicepresidencia, de rediseñar el sistema de prevención, alerta y protección civil ante futuras emergencias o situaciones de crisis de cualquier índole, incluidas las sanitarias.

"Estamos obligados a diseñar y poner en marcha un nuevo sistema de emergencias y protección civil, así como exigir la modificación de los protocolos para adecuarlos a las nuevas realidades, tanto climáticas como desde el punto de vista del territorio y las infraestructuras modernas, que traen consigo riesgos que eran desconocidos hace solo unos años", ha afirmado.

Ha agradecido la "valentía" y "compromiso" de todos los que asumen nuevas responsabilidades, y que se ponen "a disposición de los valencianos para llevar a cabo el servicio más importante de sus vidas", y ha reconocido a Salomé Pradas y a Nuria Montes "el trabajo realizado durante todo este tiempo".

Cambio de estrategias

Ha señalado que es necesario anticiparse, prevenir y responder ante las emergencias de una manera más ágil, más rápida, más eficaz, no solo en momentos de crisis, sino de manera preventiva.

Según Mazón, la reconstrucción debe acompañarse de tres tareas que, a su juicio, deben estar presentes en la acción de todas las administraciones: "Explicarnos más y hacerlo mucho mejor", y adoptar todas las medidas que se precisen, con recursos propios y los que vengan, y no se cansarán de exigir.

También, mantener la máxima colaboración con el resto de las instituciones, habilitando ámbitos de interlocución efectiva con las otras Administraciones, mejorando la coordinación y reservando todo el tiempo, la energía y los recursos a lo que lo merece: "Las personas, sus hogares, sus negocios, su transporte, su derecho a regresar a la normalidad que perdieron con la riada".

El PSOE presentará su propia comisión de investigación

El PSOE va a registrar en el Congreso su propia comisión de investigación sobre la DANA, pero no tanto para depurar responsabilidades políticas como pretenden Sumar, Podemos, ERC y Junts, sino para "sacar conclusiones" con vistas al futuro.

Así lo ha señalado en los pasillos del Congreso el portavoz socialista, Patxi López, al ser preguntado por la iniciativa de su socio de Gobierno: "Lo que vamos a hacer es registrar una propia petición de creación de una comisión de investigación sobre la tragedia de la DANA con un ámbito más amplio del que se ha presentado", ha señalado.

En ese sentido, la propuesta del PSOE no se limitará a la Comunidad Valenciana, sino que también se ocupará de otras comunidades afectadas por la DANA, como Castilla-La Mancha, donde murieron otras siete personas en Albacete. Y su objetivo no será tanto depurar responsabilidades, sino "sacar conclusiones, ver qué se hizo, qué medidas se han adoptado y cómo se puede mejorar todo esto para que en el futuro no vuelva a pasar".

En cuanto a la posibilidad de citar a miembros del Gobierno, ha dicho que sería normal que acudieran para "poner encima de la mesa" su testimonio para "aprender" de cara al futuro, pero aconseja esperar a que la comisión se apruebe y que se ponga en marcha.