El chófer de Claudio Rivas ratifica ante el juez que llevó a Camen Pano a Ferraz para entregar dinero "en tacos de 50 euros"

El chófer del dueño de la empresa Villafuel, Claudio Rivas, ha respaldado la versión de la empresaria Carmen Pano de que fue él quien la llevó en una de las dos ocasiones que ésta ha dicho que fue a la sede del PSOE en Ferraz para hacer sendas entregas de 45.000 euros en plena negociación para obtener una licencia de operador de hidrocarburos.

Álvaro Gallego, considerado chófer de Carmen Pano, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional (AN) que llevó a la empresaria a la calle de Ferraz con una bolsa que contenía 45.000 euros y que, unos diez minutos después, salió sin ellas, aunque ha dicho que no sabe si entró a la sede del PSOE.

Gallego ha añadido que vio una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón que contenía tacos de 5.000 euros en billetes de 50, aunque ha reconocido que no sabía cuánto había, según las mencionadas fuentes.

Además, ha señalado que desconocía el motivo de la entrega del dinero y que no le dijeron si era para el PSOE porque no era asunto suyo.

Del mismo modo, las fuentes jurídicas han explicado que Gallego ha declarado que él no cobró por ninguno de los traslados a Carmen Pano, sino que la acompañaba por seguridad y que su relación provenía de otros negocios.

Y han añadido que Gallego, al igual que Pano, ha dicho que ese dinero la empresaria lo recibió de Claudio Rivas, dueño de Villafuel, a través de un ayudante.

Pano aseguró haber llevado dinero a Ferraz

En su declaración como investigada, celebrada el pasado 30 de enero, Pano aseguró que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE. El considerado como su chófer ha desglosado esa cantidad, señalando que 10.000 euros se perdieron, 45.000 fueron al despacho del empresario Víctor de Aldama y los 45.000 restantes llegaron a Ferraz, según las mencionadas fuentes.

La empresaria ya declaró que ese dinero provenía de Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa junto a Aldama como presuntos cabecillas del caso hidrocarburos, según explicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

E insistió en que llevó el dinero en bolsas a Ferraz, asegurando que una parte del efectivo se la dio Aldama y la otra se la entregó una persona vinculada a Rivas, a quien responsabilizó de estar detrás de todas las empresas y de dar las órdenes de las operaciones.

Además, las fuentes señalaron que la empresaria indicó que el Aldama le comentó que había recibido un sobre de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez que el presunto conseguidor del caso Koldo vincula a presunta financiación irregular de los socialistas.