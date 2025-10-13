El CIS dispara al PSOE 15 puntos por encima del PP, al que le pisa los talones Vox

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) amplía a 15 puntos la distancia entre el PSOE y el PP en unas hipotéticas elecciones gracias a la subida de los socialistas, que ganarían con el 34,8% del voto estimado, y al desplome de los populares, que se quedarían en un 19,8% con Vox cada vez más cerca, a solo dos puntos de los populares.

El muestreo, a partir de 4.029 entrevistas realizadas entre el 1 y el 7 de octubre, tras la publicación del último informe de la UCO sobre el patrimonio del ex ministro Ábalos y de los pagos del PSOE a éste, concede al partido de Santiago Abascal una estimación de voto del 17,7%, cuatro décimas más que en septiembre, mientras que el PP pierde 3,9 puntos y el PSOE gana 2,1.

El porcentaje que el CIS atribuye al PP le deja por vez primera en esta legislatura por debajo de los 20 puntos de respaldo electoral y es la cifra más baja que obtendría la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo desde los últimos comicios.

En cuarto lugar se mantiene Sumar, con el 7,7% (-0,2 puntos) seguido de Podemos, que logra el 4,9% (+0,6 puntos); por detrás, los independentistas catalanes de ERC, que consiguen el 2 % (una décima menos), y el partido de Alvise, Se Acabó la Fiesta, con el 1,3% (tres décimas abajo).

Junts se llevaría el 1% (+0,2), la misma estimación que EH-Bildu, que baja una décima, en tanto que el PNV sube tres décimas hasta el 0,9% y el BNG pierde una décima y se sitúa en el 0,8%.

Coalición Canaria y UPN conservan su estimación de voto del 0,1%, según el mismo barómetro de octubre.

En cuanto a los principales líderes, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es el preferido por los ciudadanos para ser presidente del Gobierno, según el 26,4% de los entrevistados (24,8% en septiembre), en tanto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue superado por Santiago Abascal, ya que el de Vox es el favorito para el 10% y el jefe de la oposición, para el 8,4%.

En nota media, ninguno aprueba aunque Sánchez mejora ligeramente y logra un 4,44; Abascal sigue con la peor nota (2,89) y Feijóo se queda con un 3,46. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Economía Social, Yolanda Díaz, consigue un 4,24, la segunda mejor nota tras el jefe del Ejecutivo.

Eso sí, la desconfianza hacia los principales líderes es mayoritaria puesto que el 67,1% desconfía de Pedro Sánchez y el 83,7% de Alberto Núñez Feijóo. A la par, solo el 31,7% confía en el presidente y el 15,1% en el líder del PP.

La vivienda se consolida como principal preocupación de los españoles y sube hasta el 37,1% de menciones en la encuesta, seguida de la inmigración (20,5%) y los problemas relacionados con la calidad del empleo (18,3%).

Además, el 54,2% considera que la situación económica de España es "mala" o "muy mala" pero el 66 % dice que la suya personal es "buena" o "muy buena".