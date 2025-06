Conde-Pumpido reconoce que "siempre hay presiones" al tramitar resoluciones como la amnistía, que asumen con "impavidez"

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, reconoce que "siempre se reciben presiones" a la hora de tramitar ciertas resoluciones como la de la amnistía, pero ha destacado la "impavidez" con las que las asume el tribunal. "No podemos entrar en valoraciones políticas que no nos corresponden", ha declarado en Sarria (Lugo), antes de clausurar las XVIII Xornadas Xurídicas que acoge la localidad.

El magistrado ha comentado que es algo "complejo", pues su trabajo consiste en "controlar la poder legislativo, que representa al conjunto de la sociedad española" y hacerlo "resolviendo problemas políticos con argumentos jurídicos". "A veces no se comprende bien que nosotros solamente podemos actuar en función de los límites que establece la propia Constitución, que no podemos entrar en valoraciones políticas que no nos corresponden", ha explicado.

"Eso significa -ha continuado- que en ocasiones ya nos quieren decir antes de que podamos deliberar lo que tenemos que hacer pero nosotros lo llevamos con impavidez", ha afirmado.

Ha indicado además que este tipo de presiones no son directas, sino más bien "alguna fórmula de expresar política o mediáticamente lo que se debería hacer". Apunta a este respecto que lo gestionan con la "mayor tranquilidad posible".

"Larga vida por delante" de la Constitución

Preguntado por el estado de la Constitución, Conde-Pumpido ha reivindicado su "buena salud", a unos meses de convertirse en la más longeva de la historia de España. "Ha conseguido que en España se consolide una democracia y un período de paz que no habíamos tenido nunca", ha remarcado.

Asimismo, ha destacado que ha superado "grandes crisis" como el Golpe de Estado militar de 1981, los atentados de ETA y el intento de secesión de Cataluña. "Grandes crisis que se han resuelto aplicando la Constitución", ha apostillado.

Por ello, considera que el texto tiene "mucha vida por delante", aunque sí ha apuntado que el consenso que se produjo para su aprobación sería "muy difícil de conseguir hoy en día".

"Por tanto, creo que es preferible seguir con una Constitución que obtuvo el consenso de la inmensa mayoría de los españoles que introducir reformas que probablemente fuesen menos consensuadas que la Constitución actual", ha aseverado.

Tanto en sus declaraciones ante los medios como ya en su intervención para la clausura de las jornadas, el máximo responsable del Tribunal Constitucional ha apelado a la independencia judicial como "un valor esencial".

"En todo Estado de derecho que se rige por el imperio de la ley, los jueces actúan sometidos al imperio de la ley y deben ser absolutamente independientes. A mi entender el Consejo General del Poder Judicial es un buen actor para defender esa independencia y es una institución que en este momento ha sido renovada, presidida por primera vez por una mujer que ha venido a inaugurar estas jornadas. Creo que todos los jueces son absolutamente independientes y el Consejo defiende con energía esa independencia", ha afirmado.

Llamamiento a respetar el sistema judicial

Ya en su intervención, ha defendido la "democracia consolidada que es hoy España", donde ha funcionado "de manera normal lo que es lo más habitual en un estado democrático": el traspaso de poderes entre partidos políticos.

En materia judicial, ha hecho un llamamiento "claro y conciso" a todos los poderes e instituciones del Estado a "respetarse" y respetar el sistema judicial para que continúe siendo "totalmente independiente".

También ha respaldado cualquier iniciativa de hacer la justicia "más accesible y moderna", desde la independencia, ya que "redundará siempre" en el beneficio de los ciudadanos. Para esto, ha apuntado también, es necesario inversión y colaboración.

Asimismo, Conde-Pumpido ha agradecido a la organización la celebración de unas jornadas de "altísima calidad". "Para mí volver a Galicia siempre es una satisfacción", ha comentado.