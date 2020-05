Salvador Illa anuncia este jueves qué territorios pasan de fase en la desescalada

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciará esta tarde qué territorios pasarán el próximo lunes a la fase 2 de la desescalada del confinamiento por coronavirus, una comunicación que se adelantará a la declaración habitualmente realizada los viernes.

El anuncio de Illa llegará cuando se registran "algunos" rebrotes durante los últimos días en zonas como Lleida, Totana (Murcia) y Cuenca, aunque éstos se han detectado "precozmente" y se han controlado las infecciones gracias al aislamiento de las personas.

Más grave parece el caso de Ceuta, donde se han detectado dos positivos y 80 aislados por culpa de una fiesta de cumpleaños y donde el propio consejero de Sanidad, Javier Guerrero (PP), ha mostrado este jueves durante una rueda de prensa telemática su "gran preocupación" por la posibilidad de que la ciudad autónoma, que actualmente se encuentra en la fase 2, pudiera volver a la fase 0 a consecuencia del "repunte inusual y muy importante", que ha elevado a 22 los casos activos y a 271 las personas en aislamiento domiciliario tras haber estado en contacto con el SARs-CoV-2.

"A nivel epidemiológico hemos superado a Murcia, Baleares, Melilla e incluso Andalucía, y actualmente tenemos una cifra de aislamientos y casos que no ocurre ni en Madrid", ha lamentado el consejero, que de momento descarta la opción de pedir al Gobierno el cambio de fase, añadiendo además que el ministro de Sanidad ya le advirtió este pasado miércoles de la posibilidad volver a la fase 0 "si seguíamos así".

En sus respectivas comparecencias, tanto Illa -en la Comisión de Sanidad del Congreso- como Guerrero -en la citada rueda de prensa- han vinculado estos rebrotes con las actitudes "incívicas" de algunos ciudadanos.

"No puede haber relajación", ha recordado el primero, aludiendo a los vídeos que circulan por redes sociales y que muestran acciones de personas que se saltan las normas. En este sentido, ha señalado directamente que el rebrote de Lleida proviene de una "actitud incívica", un encuentro familiar con un número de personas superior al permitido.

"Hay que actuar contra las actitudes irresponsables -ha comentado por su parte el consejero de Sanidad ceutí-, porque he visto muchas terrazas y bares que no están cumpliendo con la normativa, y nosotros vamos a empezar a denunciar por atentados contra la salud pública, porque hay muchos grupos que no cumplen con las medidas".

¿Qué ocurrirá en Andalucía?

En este escenario de rebrotes puntuales, Andalucía ha vuelto a reclamar que Granada y Málaga pasen este lunes a la fase 2, en la que ya está el resto de provincias, y que la totalidad de la comunidad pase a fase 3 el próximo lunes 8 de junio.

El gabinete de Juanma Moreno ha reiterado en múltiples ocasiones que la permanencia de Granada y Málaga en una fase anterior al resto de provincias andaluzas se debe a "criterios políticos" y no técnicos, aunque siempre ha recibido, al menos hasta el momento, la misma respuesta del Gobierno: hay que aguardar un mínimo de dos semanas para saltar de una fase a otra.

Si Illa atiende finalmente o no a esa necesidad de continuar en la comunidad con una desescalada "acompasada" de todo el territorio lo sabremos este mismo jueves.