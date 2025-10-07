Al menos tres heridos en el derrumbe de un edificio en la calle Hileras de Madrid

Tres personas han resultado heridas este lunes en el derrumbe parcial de un edificio en obras de seis plantas de la calle de las Hileras, en la zona de Ópera, en el centro de la capital, en el que están trabajando ahora mismo un total de once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que buscan a posibles desaparecidos, han informado desde Emergencias Madrid.

En concreto, Samur Protección Civil ha atendido a tres obreros, de los que uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna. Los otros dos presentan contusiones leves.

Los servicios de Emergencias han informado de que se han derrumbado parcialmente unos forjados de un edificio en obras en la calle Hileras. En estos momentos, hay desplegado un dispositivo de Samur-Protección Civil. Por su parte, Bomberos de Madrid están trabajando en asegurar la zona y están buscando a desaparecidos.

Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona.

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado a EFE que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro".