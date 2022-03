Tengo metida una canción de los granadinos Niños Mutantes desde que la escuché esta mañana. Canturreo: “No has venido a sufrir, estás perdiendo el tiempo, no has venido a llorar. ¿De qué tenemos miedo? No hay razón para pensar que todo va fatal, será mejor continuar y volver a empezar de nuevo”.

Y mientras, sigo lidiando con las noticias que hablan de que Rusia moviliza más tropas hacia Ucrania ante la falta de avances y que han bombardeado un teatro en Mariúpol lleno de civiles que incluso habían escrito bien visible en una explanada la palabra "niños" en ruso.

En el otro lado, los EEUU anuncian el envío de drones y dinero para la defensa de Ucrania (pero con la boca muy cerradita por si acaso alguien más lo oye) y el presidente Biden que ha llamado por primera vez a Putin "criminal de guerra", meses atrás ya le llamó "asesino" en una entrevista y a medio mundo se le abrieron las carnes al oírlo.

Ya lo dijo anteanoche el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "volver a ese pasado de soberanías limitadas, ese es el peor escenario que en estos momentos barajamos, y nos vamos a preparar para cualquier escenario".

De aquellos polvos estos lodos. La Segunda Guerra Mundial no se fraguó de un día para otro. Fue un goteo de acontecimientos hasta que el vaso rebosó. La tercera será igual, argumentaba un tertuliano en la radio el otro día. Ocho años se cumplen ya de la anexión rusa de la Península de Crimea, por si queremos ir sumando acontecimientos previos. Asustados nos quiere Dios.

Más cerca, más gestos. Pienso que quizás estemos necesitados de heroicidades, como si no hubiésemos tenido bastante, cuando leo que empleados y clientes de un banco de Sevilla intentan retener a un carterista que asaltó a un anciano. No hemos venido a sufrir.

Y en el lado contrario de la moneda, piquetes que impiden el trabajo de camioneros a pedradas y pinchazos. Ayer defendía a los camioneros y lo sigo haciendo, pero esto es una nueva prueba de que muchos entienden que la violencia es la forma de imponer sus puntos de vista. ¿El derecho de huelga o el derecho al trabajo?

Si pensaban quedarse en casa para no gastar gasolina este fin de semana, denle una 'repensada': al parecer habrá que descartar el pescaíto frito y ¿la cerveza? en el menú. ¿Salir al bar? También parece que saldrá un poco más caro en breve.

Al menos el aire ya no estará tan cargado de polvo y nos podremos entretener limpiando el que nos ha dejado el Sahara por doquier. Pero usando poca agua que seguimos en sequía.

Me vuelve la canción a la cabeza: "No hay razón para pensar que todo va fatal, será mejor continuar y volver a empezar de nuevo”