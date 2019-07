Rivera acusa a Sánchez de hacer "truco" en la tribuna y "trato" con Podemos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, de recurrir al "truco" en la tribuna "y al trato" con Podemos y los independentistas, con quienes "se reparte los sillones en la habitación de al lado".

Rivera ha arrancado de este modo su intervención en el debate de investidura después de escuchar a Sánchez pidiendo al líder del PP, Pablo Casado, que se abstenga y poniendo la pelota en el tejado del presidente popular la responsabilidad de que puedan repetirse las elecciones.

"Puro teatro, señor Sánchez, puro teatro es lo que lleva haciendo desde las elecciones del 28 de abril", ha subrayado. Según Rivera, lo que pretende el presidente en funciones es "perpetuarse en el poder" con un plan que "que es bueno para usted y los enchufados del PSOE, como Tezanos o Rosa María Mateo", pero es un mal plan, ha señalado, para los españoles.

Si no tienes el carné del PSOE o discrepas "estas jodido"

Rivera ha asegurado que si uno no tiene el carné del PSOE o discrepas de los socialistas "estás jodido", y por eso, ha subrayado, no puedes asistir a la marcha del Orgullo o a las manifestaciones del 8-M.

"Ahora para ir al 8-M hay que pedir permiso a Carmen Calvo, mandarle un sms o un mensaje: Carmen Calvo, bonita, quiero ir al 8-M; y para ir al Orgullo hay que llamar a Marlaska, que las calles son suyas", ha dicho Rivera al traer a colación los incidentes que sufrieron algunos dirigentes de Cs en las recientes manifestaciones del colectivo LGTBi.

Durante su intervención, la primera aparición pública de Rivera tras permanecer ingresado un par de días a causa de una gastroenteritis, ha acusado al candidato a la Moncloa de provocar "grandes dosis de sectarismo". Y es peligroso para la sociedad, ha advertido, "criminalizar" a los que piensan diferente, insistiendo en que Sánchez tiene ministros "legitimadores del odio" y que él mismo está colaborando "con los que siembran el odio".

Votarán no al 'plan Sánchez' y a 'la banda' que lo ejecutará

Rivera ha dejado claro que el grupo naranja votará "no" con las dos manos: "No al plan Sánchez y no a la banda que va a ejecutar el plan Sánchez". Ante la abstención que Sánchez le ha pedido, Rivera ha replicado que lo cómodo sería "mirar hacia otro lado" dejarle gobernar, pero "lo decente y lo responsable es oponerse a ese plan". "Nosotros no hemos venido a hacer lo cómodo ni lo fácil, sino lo correcto", ha sentenciado.

Ha aprovechado la ocasión para preguntarle si tiene pensado dimitir en el caso de que haya una sentencia condenatoria de los ERE de Andalucía y le ha emplazado también a que aclare, entre otras cuestiones, si va a cesar al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska o si va a respetar la sentencia "de los golpistas".

Sánchez: "Teatro es pactar con la ultraderecha y que parezca un accidente"

En su réplica, Sánchez ha advertido a Rivera de que se está equivocando muchísimo, y le ha replicado a sus acusaciones de hacer "teatro": "Teatro es pactar con la ultraderecha e intentar que parezca un accidente".

Además, como ha hecho antes con el líder del PP, Pablo Casado, Sánchez ha pedido a Rivera que se abstenga en la investidura y le ha advertido de que sus votantes así lo quieren. "Le pido que se abstenga por el bien de España, por el país que dice tanto querer", le ha dicho el candidato socialista al presidente de Ciudadanos.

Sánchez, que al inicio de su réplica ha ironizado al subrayar que se alegraba de verle -Rivera no quiso reunirse con el presidente en funciones- ha subrayado que no tiene ningún problema personal con él. Y ha insistido en advertir al líder de Cs de que con su cordón sanitario a los socialistas "se ha atado a la ultraderecha".

"Ciudadanos hoy parece la gran evasión"

Sánchez, ha resaltado la fractura en Ciudadanos: "No sé si van a montar otro partido, pero Ciudadanos hoy parece la gran evasión". El socialista ha dicho a Rivera que el 70% de sus votantes esperan de él que facilite el Gobierno en España y le ha avisado de que "declararse en rebeldía de los votantes es un mal negocio".

"Ha habido fundadores del partido que han abandonado", ha incidido el presidente del Gobierno, que ha afeado a Rivera que les haya "despachado" más o menos igual que a él cuando le pidió una reunión a la que éste no acudió. "Ha tomado usted una deriva muy peligrosa... Ha cogido este mantra bastante conservador, aznarista, de cuanto peor mejor", le ha afeado el presidente del Gobierno.