Mónica Oltra declarará el 19 de septiembre como imputada por el presunto encubrimiento de los abusos de su ex a una menor

La ex vicepresidenta del Gobierno valenciano y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha sido citada a declarar el próximo 19 de septiembre en calidad de imputada en la causa que se sigue contra ella y otras trece personas por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su ex marido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana.

Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia en una providencia fechada este miércoles y notificada ya a las partes, en la que fija para el lunes 19 de septiembre a las 09:30 la declaración de Oltra, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La renuncia de Oltra al escaño de diputada autonómica, y por tanto a su condición de aforada, motivó que el TSJCV devolviera al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia la investigación abierta por la gestión que hizo la Consejería de Igualdad de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano.

Ello motivó que citación inicial para que Oltra declarara, que el TSJCV fijó para el 6 de julio, quedara sin efecto mientras la causa volvía al juzgado que inició la instrucción de este caso y que ahora ha fijado para el tercer lunes de septiembre la comparecencia como investigada en los juzgados de la ex vicepresidenta.

Oltra anunció su dimisión como vicepresidenta y consejera de Igualdad y su renuncia al escaño de diputada en Les Corts Valencianes el pasado 21 de junio, cinco días después de que el TSJCV acordara su imputación judicial por el supuesto encubrimiento en su Consejería de los abusos sexuales por los que fue condenado su ex marido.

En el transcurso de la instrucción, el juez detectó el pasado mes de abril indicios de delito "racionales, serios y fundados" contra Oltra, que en ese momento era aforada, con lo que se tuvo que inhibir en favor del TSJCV, órgano competente para investigar estos procedimientos. El tribunal decidió imputar a Oltra y la citó al apreciar "una serie de indicios plurales" que hacían sospechar la posible existencia de un concierto entre la ex vicepresidenta y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada".