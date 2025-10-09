Díaz anuncia la ampliación del permiso laboral por fallecimiento de un familiar hasta 10 días

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que van a ampliar los permisos laborales por fallecimiento de familiares hasta 10 días, así como recoger un nuevo permiso para cuidados paliativos.

En un desayuno organizado por Europa Press, Díaz ha anunciado que se iniciarán los trámites que permita articular estos cambios en el Estatuto de los Trabajadores y "seguir ganando derechos".

"Uno de los problemas de España respecto a la productividad es que a veces la gente tiene que ir trabajar en condiciones que no son favorables", ha reflexionado.

"Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un padre, una madre, un hijo o un amigo. Ningún padre o madre puede trabajar cuando su hija está enferma o en paliativos", ha añadido Díaz.

El Estatuto de los Trabajadores recoge dos días "por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad", un permiso que se amplia dos días si hay desplazamiento.