Ni dimisión, ni congreso y sí nuevos nombramientos

Los congresos nacionales no se deciden por efecto de una manifestación, ni se convocan para el reparto de cargos, sino para el debate de ideas. Pablo Casado no dimitirá, ni convocará un congreso extraordinario adelantado. El congreso será en su fecha y se presentará a la reelección. Considera que no ha espiado a nadie, ni ha robado nada, ni ha pagado por ningún encargo extraño. Además, prepara una serie de nuevos nombramientos entre los que figurará una suerte de coordinador general que alivie a Teodoro García Egea, secretario general.

Hace tiempo, de hecho, que el PP nacional baraja esta posibilidad para descargar de presión mediática al político murciano, que sigue contando con toda la confianza del presidente nacional. Casado tiene claro que prescindir de Teodoro es asumir una derrota. No entregará su cabeza. Las nuevas apuestas se darán a conocer en la junta directiva nacional convocada para el lunes. Génova –así se insiste– tiene una hoja de ruta para sobrellevar una crisis de una intensidad jamás antes conocida. Ni un paso atrás, ni mucho menos dejar los cargos, que entre una gestora (como ocurrió con el PSOE) o que vuelvan a la primera fila política diputadas como Cayetana Álvarez de Toledo, que sigue de ronda de presentación de un libro donde despotrica de la dirección nacional del partido.

Casado ha recibido estos días el apoyo de varios presidentes provinciales que se han desplazado con tal objetivo hasta Madrid. Génova ha agradecido el gesto, pero ha obviado hacer publicidad en unas redes sociales que Ayuso tiene ganadas. Cualquier tuit sería motivo de nuevas grescas públicas. De hecho, se admite la necesidad de reorientar la estrategia en este terreno, pues la calle está de parte de Ayuso, mientras los apoyos de Génova son privados. Se insiste en que estos avales son muchos y que Casado ni mucho menos está sólo, únicamente que hay miedo a posicionarse públicamente frente a la diosa del PP madrileño. En un ámbito estrictamente orgánica, Ayuso no tendría tanto apoyo, según las estimaciones internas.

El presidente nacional está lógicamente cansado tras la paliza de unos días jamás sufridos por sus antecesores, por muchas crisis que haya vivido el PP, mientras el secretario general lleva mejor la presión. O al menos esas son las percepciones.

El gallego Núñez Feijóo ha sido el más duro, lo que Casado no maquilla. Feijóo quiere que la cúpula dimita, se convoque el congreso y se pase página rápido. Casado nunca ha gozado del respeto de los denominados barones, de eso es consciente el presidente nacional y además es un hecho notorio y probado. Salvo el de Murcia, todos esperan más pronto que tarde la caída del presidente nacional.

En Génova también tienen claro que los medios de comunicación que exigen la dimisión de Casado quedan en evidencia según pasan los días y no hay novedades en tal sentido. Aquí todas las partes miden sus fuerzas. Cuantos más días pasan tras la suma de portadas contrarias a Casado y éste sigue en el cargo, mayor fuerza recuperará el presidente nacional. O, al menos, esa es su esperanza a este respecto.

En Génova explican el distanciamiento del alcalde de Madrid de sus funciones como portavoz general (todavía no ha dimitido) como una forma de garantizar su papel como alcalde, pues hay que recordar que no gobierna con mayoría absoluta. Ocurre algo parecido con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que sólo tiene 26 diputados, lejos de las mayorías absolutas cosechadas por Núñez Feijóo que lo hacen incontestable.

El andaluz Moreno, de la escuela de Rajoy, ha mantenido un perfil bajo desde que estalló la crisis. Por supuesto, en Génova no se espera ningún apoyo de los compañeros de la estructura regional, pero conviene tener en cuenta que Moreno es el próximo en someterse a unas elecciones y todo lo que ocurra en esta crisis salpica a los intereses electorales del PP andaluz. Nadie como Moreno necesita más que nunca las aguas tranquilas, por eso ahora no se esperan elecciones adelantadas en Andalucía bajo ningún concepto. Si Casado sale vivo de la junta directiva nacional del lunes y, por lo tanto, de toda la tensión que se vivirá en los días previos, el panorama de Génova podría empezar a dejar el color negruzco.

Se parte de la premisa de que los apoyos a Casado son muchos, pero discretos. Y eso sólo se podrá cuantificar con una votación. Hay plan, pero como suele ocurrir muchos mienten, muchos callan, muchos juegan al tacticismo y, cómo no, atentos a posibles maniobras de desgaste del rival.