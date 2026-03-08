Dimite el número dos de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

Carlo Angrisano, a la izquierda en primer plano, en un acto con Xavier García Albiol

El secretario general de NuevasGeneraciones del PP, Carlo Angrisano Girauta, ha dimitido este domingo y se ha dado de baja como afiliado al considerar que su partido "teme más perder votos que defender lo correcto", y por ello ha pedido el voto para Vox.

Lo ha anunciado en su cuenta en la red social X en la que ha expresado que el PP "ha dejado de defender los valores" por los que se afiliaron "la mayoría" de sus militantes.

"Por coherencia, pido el voto para Vox. Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo", ha zanjado Angrisano, sobrino del expolítico de Ciudadanos y actual eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta.

Afiliado desde hace 14 años y vinculado al PP europeo, Angrisano (29 años) ha sido presidente de la organización European Democrat Students (2019-2021), así como asesor de los populares en Bruselas, y asumió el cargo de secretario general de NuevasGeneraciones (NNGG) en 2021.

"Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber que están defendiendo. Cuando un proyecto político teme más perder votos defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha afirmado en la red x en un vídeo.

Ha subrayado Angrisano que sus ideas "siguen firmes", así como sus principios "inamovibles", pero "cambiando el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón", en alusión a la formación que lidera Santiago Abascal.

El exdirigente de NuevasGeneraciones del PP ha concluido su mensaje afirmando: "Seguiré en la misma batalla, ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos".