En directo | Comité federal del PSOE para respaldar a Pedro Sánchez

El PSOE ha celebrado este sábado un Comité Federal reconvertido en un acto de apoyo masivo a Pedro Sánchez, el gran ausente en la reunión, al que sus compañeros de partido pedirán que siga como presidente del Gobierno, mientras a las puertas de Ferraz hay prevista una concentración de militantes. El objetivo principal del PSOE es abordar en este Comité Federal (máximo órgano del partido entre congresos) la decisión de Sánchez de cancelar su agenda pública y tomarse un tiempo de reflexión hasta el lunes, cuando dará a conocer si sigue como presidente del Gobierno.

Fue una reunión inédita, sin el líder del PSOE, con una pantalla de televisión instalada en la calle para que los que acudan a la concentración de apoyo puedan seguir el acto y con todas las intervenciones que hagan los integrantes de este órgano en abierto, cuando la costumbre es que hablen a puerta cerrada.

La misión inicial de este Comité Federal era ratificar la lista del PSOE para las elecciones europeas, pero finalmente solo avalará a Teresa Ribera como cabeza de cartel y el resto de la candidatura se aprobará en una reunión de la Comisión Federal de Listas que ha sido retrasada de este viernes al martes. Además de lo que ocurra dentro de la sede del PSOE en el Comité Federal, otro gran foco de interés estará en las puertas de Ferraz, donde hay prevista una concentración convocada en redes sociales por socialistas a las 11:00, media hora después del inicio de la reunión, y para la que algunas agrupaciones territoriales han contratado autobuses para facilitar el desplazamiento.

La vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha pedido a Pedro Sánchez al inicio del Comité Federal del partido que siga adelante como presidente del Ejecutivo, y ha respondido a la carta que envió por redes sociales diciéndole que "merece la pena que ganen los buenos".

En su discurso de arranque en el Comité Federal, que de forma inédita se está retransmitiendo totalmente en abierto, Montero ha trasladado un mensaje "rotundo" de apoyo a Sánchez: "Pedro, quédate", "presidente, quédate".

Y ha comentado que los socialistas han leído la carta que Sánchez difundió el miércoles a través de redes sociales en la que anunciaba que se tomaba unos días de reflexión y que interrumpía su agenda pública hasta el lunes para comunicar si seguía adelante como presidente, todo ello motivado por la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. "Querido Pedro, hemos leído tu carta y preguntabas si merece la pena seguir.

Pensamos que merece la pena seguir avanzando para mejorar el empleo, subir las pensiones y el salario mínimo, por la igualdad de las mujeres, por aumentar el gasto y becas en ciencia, seguir defendiendo la cultura frente a la censura y que los españoles vivan donde vivan tenga derecho a una vivienda", ha citado, entre otros ejemplos, de políticas puestas en marcha por el Gobierno.

"Presidente, sí merece la pena que ganen los buenos. Firmado, los socialistas", ha añadido. La también ministra de Hacienda le ha dicho a Sánchez que los socialistas lo necesitan, tanto al presidente "más valiente y decidido" como al "Pedro más humano", y ha pedido a la derecha y la "ultraderecha" que cesen "las mentiras, los bulos y la violencia verbal ejercida sin reparos". Al respecto, ha comentado que este sábado varios medios de comunicación han publicado informaciones que demuestran que la "guerra sucia contra Pedro Sánchez y su familia empezó hace una década", en alusión a las supuestas indagaciones que puso en marcha el PP desde 2014 contra la familia del presidente del Gobierno.

Ha denunciado por ello que "diez años después siguen los mismos, el PP y la ultraderecha" fabricando "lodo". "Pero decimos alto y claro, no pueden salirse con la suya", ha exclamado. Montero ha expresado su respaldo también a Begoña Gómez, pidiendo cesar el "acoso", lo que ha puesto en pie a los miembros del Comité Federal, y ha acusado a la oposición de derechas de desprestigiar las instituciones, deslegitimar los resultados de las urnas y deshumanizar a los rivales políticos, al tiempo que ha subrayado que el PSOE no va a consentir que España "retroceda".

"Estamos conjurados contra el odio y su principal arma, la desinformación. También es urgente defender la humanidad de la política, la hacemos personas normales, corrientes", ha dicho. En su discurso, ha mencionado a los centenares de militantes socialistas congregados en la puerta de Ferraz, que han seguido el Comité Federal a través de pantallas de televisión, y ha dicho que con ellos hay "miles de progresistas" que están respaldando a Sánchez.

Igualmente, ha agradecido su trabajo al líder del PSC, Salvador Illa, que ha interrumpido su participación en la campaña de las elecciones catalanas para estar en el Comité Federal, y al líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que acaba de participar en las elecciones vascas. También se ha dirigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que será ratificada en este Comité Federal como cabeza de lista del partido para las elecciones europeas del 9 de junio.

Tudanca avisa a la derecha de que "no van a poder con el PSOE" y alienta a Sánchez: "No tenemos derecho a rendirnos"

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha avisado a la "derecha y a esa extrema derecha" de que "no van a poder con el Partido Socialista" y ha alentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que continúe al frente del Gobierno: "No tenemos derecho a rendirnos". "Decirle --a Sánchez-- que no tenemos derecho a rendirnos.

No lo tenemos ninguno, porque esto merece la pena y porque tenemos que seguir al frente de esa mayoría social que nos necesita y que le necesita a él también en el Gobierno", ha expresado Tundanca en declaraciones a los medios de comunicación antes de la celebración del Comité Federal del PSOE en la sede nacional de Ferraz, en Madrid.

Además, Tundanca ha avisado a "esa derecha y esa extrema derecha" de que "abandonen toda esperanza" de acabar con el Partido Socialista y la "mayoría social que respalda a su presidente". Una mayoría, según ha defendido, que "no va a tolerar" los "métodos absolutamente repugnantes" de la oposición. "No van a poder con nosotros", ha sentenciado. Asimismo, el socialista castellanoleonés ha explicado a "los progresistas de este país" que "son tiempos de serenidad y firmeza", por lo que no deben "dejarse arrastrar por la desesperanza ni por la espiral de odio a la que algunos quieren llevar este país".

Lobato traslada a Sánchez y a su mujer su apoyo y pide a los partidos que "recapaciten"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha trasladado un "mensaje de apoyo" de los socialistas madrileños tanto al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, como a su esposa, Begoña Gómez, al tiempo que ha exigido a todos los partidos que "recapaciten".

Lobato se ha pronunciado así a la entrada del Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado en la sede socialista de la madrileña calle Ferraz y al que no ha asistido Pedro Sánchez, quien el pasado miércoles anunció la cancelación de su agenda hasta el lunes para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo ante los "ataques" que denunció contra su esposa, después de que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abriera diligencias contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia de Manos Limpias.

Un Comité Federal "histórico", ha subrayado el líder de los socialistas madrileños a su llegada a Ferraz, donde ha pedido responder al llamamiento de Sánchez a la "reflexión" acerca de "qué está pasando con la democracia en España".

"Yo creo que hoy hay que poner en valor que la democracia son instituciones y son actitudes, también de quienes estamos participando en esas instituciones, y yo creo que hay que exigir a todos los partidos, a nosotros los primeros, pero especialmente a otros partidos que están dando alas a actitudes que no son democráticas, que recapaciten, que recapacitemos todos", ha subrayado Juan Lobato en declaraciones a los medios. Asimismo, ha expresado "en nombre de los socialistas madrileños" un "mensaje de apoyo" al presidente del gobierno y a su mujer, ambos militantes de la federación madrileña que él encabeza, al tiempo que ha advertido de que Sánchez y Gómez "no merecen el trato que están teniendo".

"Pido respeto, pido dignidad y pido altura a la política española, y que pongamos a la democracia en el lugar que le corresponde", ha concluido el secretario general del PSOE-M.

Illa interrumpe la campaña para estar en el Comité Federal: "Es donde quiero estar"

El candidato socialista a la Presidencia de Cataluña, Salvador Illa, ha interrumpido este sábado la campaña electoral para estar en el Comité Federal del PSOE y expresar su apoyo a Pedro Sánchez: "Es dónde quiero estar, hoy a esta hora, y es dónde tengo que estar".

En su intervención ante el Comité Federal, Illa ha dicho al presidente y secretario general, Pedro Sánchez, que "nada le haría más ilusión" que contar con su presencia en la campaña catalana, "lo antes posible". El secretario general del PSC-PSOE ha señalado que esta tarde en Reus trasladará a los asistentes al acto electoral la "fuerza" que ha percibido en el Comité Federal y en la calle donde cientos de militantes siguen por pantalla las intervenciones de los dirigentes territoriales.

Pedro Sánchez es nuestro compañero, nuestro amigo y este miércoles pidió en una carta abierta a la ciudadanía un periodo personal de reflexión. Es el presidente del Gobierno, pero es esposo, padre, hermano e hijo y persona, y tiene todo el derecho del mundo a pedirlo y nosotros a respetarlo y acompañarle en el proceso", ha dicho Illa. El secretario de los socialistas catalanes ha valorado que se haya abierto un proceso de "reflexión colectiva" en la sociedad española y ha apelado a "una resistencia colectiva" que acompañe a la resistencia individual de Sánchez, que en su día escribió su Manual de resistencia.

Torres pide a Sánchez resistir para "seguir avanzando en la construcción del país"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha traslado este sábado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en estos "momentos difíciles" en los que "cualquier cosa vale, incluso atacar al núcleo familiar", y le ha pedido "resistencia para seguir avanzando en la construcción del país".

A la entrada del Comité Federal del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, Torres ha incidido en ese mensaje de "resistencia" para "caminar con derechos que hemos conseguido consolidar y que todavía tienen que preservarse en el futuro", así como "para enfrentarnos a la mentira, al bulo, al infundio, a la maledicencia". Torres ha advertido que, de lo contrario, "terminan ganando los que utilizan esas herramientas que tienen que ser criticadas y denunciadas por todos los verdaderos demócratas".

"Todo el PSOE es una piña", ha alentado el ministro en apoyo de Sánchez, "y no solamente la militancia", ha enfatizado, "sino millones y millones de españolas y de españoles que hoy están con él". Torres, que ha declarado que "lógicamente" ha hablado con Sánchez estos días, ha apuntado que "está reflexionando y pensando lo que debe hacer", pero que "sabe que tiene el impulso, el apoyo, el cariño y el estar caminando juntos y trabajando juntos ante cualquier adversidad para hacer más grande al conjunto de nuestro país".

Gallardo advierte de que "está en juego la democracia" y llama a reflexionar a la política, instituciones y prensa

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha advertido este sábado en Madrid de que "está en juego el instrumento que es la democracia", al tiempo que ha llamado a la "política en general", a las instituciones y a los medios de comunicación a reflexionar sobre el "país que queremos".

Concretamente, lo ha hecho a las puertas de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, en el marco de la concentración convocada por el partido para mostrar su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien esta semana ha anunciado la cancelación de su agenda para reflexionar sobre si continuará o no al frente del Ejecutivo, después de que un Juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez.

Asimismo, tras considerar que debe respetarse la decisión de Sánchez de tomarse unos días hasta este próximo lunes para reflexionar, Gallardo ha abogado por avanzar hacia un "país de concordia" donde se deje atrás "todo lo que representa la mentira y todo lo que representa la debilidad de la democracia", según las declaraciones divulgadas en un audio por su partido.