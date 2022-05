El director de Citizen Lab defiende el informe sobre el espionaje en España

Ron Deibert, director de Citizen Lab, el centro dependiente de la Universidad de Toronto que reveló el espionaje de móviles de políticos independentistas catalanes con el software Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), defendió la imparcialidad del informe sobre el caso en una carta enviada al eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas.

En la carta, que Deibert divulgó este sábado a través de las redes sociales, el investigador canadiense contesta algunas de las 32 preguntas sobre la confección del informe planteadas por Ciudadanos a la Universidad de Toronto, la Escuela Munk de Asuntos Globales y Política Pública, y el Citizen Lab.

Our #CatalanGate report has triggered a major controversy in 🇪🇸 re: spyware & poor oversight over intel agencies, as well as misinformation about @citizenlab itselfI published a response to Q's we received from some MEPs, to help clarify our mission 👇https://t.co/oZCsfngtlW pic.twitter.com/crslUXSCpf