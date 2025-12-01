Don Juan Carlos alaba la Transición y pide apoyo para Felipe VI "en su duro trabajo de unir a los españoles"

El rey Juan Carlos graba un vídeo para pedir a los jóvenes que apoyen Felipe VI.

Juan Carlos I ha difundido este lunes un vídeo en el que se dirige a los jóvenes para pedirles que apoyen a su hijo, el rey Felipe VI.

En el breve vídeo, que desde esta mañana circula por las redes sociales y que puede reproducirse desde la plataforma Youtube, el rey emérito aparece solo, sentado en una silla, con una gran bandera nacional ondeando detrás de él y sin ninguna mención al momento ni el lugar en el que fue grabado.

El vídeo dura apenas un minuto y medio y su autenticidad ha sido confirmada por fuentes del entorno del rey Juan Carlos.

Con este "mensaje para los jóvenes españoles" el padre del jefe del Estado, que desde hace años reside en Abu Dabi, ruega que respalden a su hijo en su "duro trabajo" de "unir a todos los españoles".

Además, explica que decidió escribir sus memorias con el objetivo de transmitir la historia reciente de España "sin distorsiones interesadas".

Precisamente la difusión de las imágenes se produce en vísperas de la aparición en España de su libro 'Reconciliación', sus memorias ya publicadas en Francia.

"Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo", dice a los jóvenes.

Y añade: "Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesga".

Eso sí, reafirma que "con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es".

Respecto a sus memorias, don Juan Carlos señala que decidió escribirlas para que los padres de los jóvenes de hoy en día puedan "recordar momentos históricos" y conocer el pasado "sin distorsiones interesadas".

"La Monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo", sostiene antes de cerrar su breve alocución pidiendo apoyo para su hijo.

La Casa del Rey ha considerado que el vídeo publicado en redes sociales por Juan Carlos I reclamando el apoyo de los jóvenes a la labor del rey Felipe VI "no parece oportuno ni necesario". Así lo han trasladado fuentes de Zarzuela, que han reaccionado de esta forma tras la publicación de la grabación del emérito, de la que no habían sido informados de antemano.

En general, desde la Casa del Rey no se comenta nada en relación con Juan Carlos I y de hecho no se habían pronunciado ni por la publicación en Francia de sus memorias ni por la entrevista ofrecida la semana pasada a la televisión francesa.