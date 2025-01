El Ejecutivo ve injustificada la cuestión de confianza que pide Junts

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha considerado que la cuestión de confianza que Junts reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está justificada y ha preguntado a los de Carles Puigdemont por qué insisten en este instrumento parlamentario si el Ejecutivo cumple los compromisos suscritos en el acuerdo de investidura.

"La pregunta que yo les trasladaría es por qué. Porque mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano cumplimos con los compromisos", ha defendido la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Alegría ha indicado que a quien le corresponde calificar la propuesta presentada por Junts en el Congreso es a la Mesa, que tomará una decisión al respecto este jueves. También ha recordado que los grupos parlamentarios "tienen otros instrumentos y otras herramientas", pero que la prerrogativa de una cuestión de confianza pertenece al presidente del Gobierno.

Las declaraciones de la portavoz del Gobierno tienen lugar horas después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya avisado al PSOE de que tomarán decisiones que "no gustarán" si se oponen a tramitar la iniciativa para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.

"Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza. Si no cumplen y no se ven capaces de restablecer esta confianza hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE", ha defendido este martes.

A la espera de que la Mesa del Congreso se reúna este jueves para abordar esta cuestión, Turull ha asegurado que lo que ocurra no será "inocuo" y, tras un año de la firma del acuerdo de Bruselas, ha asegurado que la confianza entre ambas partes no se ha restaurado.

Sobre la amnistía, ha lamentado que no sea efectiva judicialmente ni políticamente así como que Sánchez le dé "angustia" reunirse con Puigdemont, algo que tampoco ha hecho Illa, ha añadido.

En relación a la petición de que el catalán sea oficial en Europa, ha reprochado que, pese a las gestiones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el presidente del Gobierno no haya levantado el teléfono para llamar "a ningún jefe de estado".

También se ha referido a las negociaciones con los socialistas para el traspaso integral de las competencias en inmigración, cuestión en la que han avanzado mucho pero siguen encallados en dos cuestiones que, ha precisado, son las que diferencian el hecho de que tengas "autoridad y puedas gestionar o hagas papeles".

"Queremos que se tramite la propuesta sobre la cuestión de confianza, que se cumpla y desencalle la gestión en materia de inmigración, que el catalán sea oficial en Europa y que Sánchez coja el teléfono y se moje", ha asegurado.