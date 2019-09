"No quiero bombardeo de propaganda electoral en mi casa". Es lo primero que ha pasada por la mente de muchos españoles tras conocerse la noticia de que volveremos a tener unas elecciones, las cuartas en 4 años, el próximo 10 de noviembre. Existe una forma de evitar recibir las típicas cartas impersonales en la que los diferentes partidos que se presentan a las elecciones quieren venderte una vez más su ideario y proposiciones para la nueva cita electoral.

Los electores ya pueden realizar la petición por internet, en la página web del Instituto Nacional de Estadística, justo en esta dirección . La página web ha llegado a colapsarse a lo largo de este jueves 19 de septiembre ante las masivas consultas del electorado.

La solicitud se puede realizar también en los ayuntamientos, en las oficinas consulares y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE).

Según el INE, este procedimiento permite la cumplimentación vía web de la solicitud de exclusión o inclusión en las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral.

De esta forma, la petición quedará reflejada en los censos que se entreguen a los partidos políticos en cada una de las convocatorias electorales que se realicen. De hecho, los ciudadanos pueden darse de baja en los envíos electorales para una convocatoria y pedir darse de alta en la siguiente y lo pueden hacer cuantas veces quieran.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene ya registradas las peticiones de 112.000 personas que no quieren recibir propaganda electoral, según fuentes del citado instituto. La decisión de recibir o no propaganda electoral está cobrando importancia debido a que las elecciones que se celebren el 10 de noviembre serán las cuartas en cuatro años. De hecho, ya han surgido campañas en las redes sociales en las que se pide que no se envíe propaganda electoral, ya que la convocatoria de unas nuevas elecciones cuesta unos 140 millones de euros.

Esta posibilidad de rechazar la propaganda electoral se aplicó ya en las elecciones del pasado 28 de abril y la medida es fruto de la reforma que se llevó a cabo en 2018 de la Ley Electoral General (LOREG). De hecho, el Instituto Nacional de Estadística informó el 7 de marzo pasado de que estaban a disposición de los electores, los formularios para poder aplicar esta medida.

En aquel momento, se dio de plazo a los ciudadanos hasta el 18 de marzo, es decir, hasta el día decimotercero posterior a la convocatoria de las elecciones.

En esta ocasión, aún no se ha informado de la fecha tope hasta la cual se puede realizar esta petición al INE, ya que, aunque se ha certificado que habrá elecciones, las Cortes no quedarán disueltas hasta la publicación en el BOE el día 24 de septiembre.