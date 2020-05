Dos elecciones autonómicas que afectan al tablero nacional

En julio, probablemente el 12, se celebrarán elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco. Como en anteriores convocatorias, que ya coincidieron, se pondrán nuevamente de acuerdo Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu, que las habían convocado para el pasado 5 de abril y, en los dos casos, decidieron aplazarlas porque veían inviable que se pudiera acudir a las urnas en plena crisis de corona virus

Existía un problema para Núñez Feijóo, pues en el decreto de desconvocatoria vinculaba esa decisión con el estado de alarma. Sin embargo el escollo se salvó sin problema cuando el Gobierno de Sánchez aceptó la enmienda que exigía el PNV para aprobar la prórroga del estado de alarma el pasado día 6, que fracasaría sin el apoyo de loa vascos.

En esa enmienda se incluía que la prórroga no podía suponer un obstáculo para “el desarrollo de elecciones convocadas en parlamentos de las Comunidades Autónomas”. En plural. Es probable que el PNV redactara la enmienda pensando en Galicia, ya que en el caso del País Vasco en el decreto de desconvocatoria no estaba condicionado a la vigencia del estado de alarma.

Estas dos elecciones no solo son importantes porque de ellas depende que PP y PNV sigan gobernando en Galicia y Euskadi, sino que tendrá efectos considerables en la política nacional, aunque existe la opinión generalizada de que habrá continuidad.

En el País Vasco no hay ninguna duda de que ganará nuevamente el PNV, pero el objetivo de Urkullu y sobre todo de Ortúzar -presidente del partido y que es quien tiene siempre la última palabra- es marcar distancias con Bildu, que dio un buen susto a los nacionalistas vascos en la anterior convocatoria cuando logró 18 escaños frente a los 28 del PNV. Y con 11 del partido que representa a Podemos en el parlamento vasco, más próximo a Bildu que a cualquier otro partido del arco centro derecha aunque sea centro derecha nacionalista. Se comprueba en el Congreso de los Diputados y también en el parlamento vasco.

Posible éxito del PNV

La legislatura se ha desarrollado sin sobresaltos para el PNV gracias al apoyo de los socialistas del PSE, que con sus nueve escaños daban un amplio margen de confianza al Gobierno regional, ya que el PP con sus 9 escaños nunca votaría como Bildu en cuestiones de tipo político.

Por lo tanto para el PNV es prioridad marcar distancias con Bildu e intentar una mayoría suficientemente amplia para prescindir incluso del indispensable respaldo del PSC que en más de una ocasión les ha obligado a votar iniciativas de Pedro Sánchez que no les convencían … pero que hicieron ante el temor a que un no en el Congreso tuviera como respuesta un no en el Parlamento vasco.

Ese objetivo de Sabin Etxea, sede del PNV, es sin embargo lo que preocupa en Moncloa, donde no interesa que el PNV tenga una mayoría tan sólida que no necesite llegar a ningún acuerdo de legislatura con el PSE-PSOE.

e darse esa situación, Ortúzar podrá decidir sobre los apoyos parlamentarios a Sánchez según su propio criterio y es muy probable que la cadena de medidas económicas, sociales, fiscales y energéticas que tiene preparadas el gobierno –y que provocan tensiones dentro del propio gobierno- se encontrarían con escasas posibilidades de salir adelante.

El PNV es un partido nacionalista que siempre barre para casa, lo saben todos los gobernantes. Si puede sacar nuevas competencia o incrementar sus cotas de soberanía, lo hace.

Pero donde pone el acento, siempre, y además de forma exigente, es en las cuestiones económicas. Es implacable a la hora de defender las empresas, la industria y la fiscalidad. Es la razón de que docenas de miles de vascos que votan otras opciones en las elecciones generales, sistemáticamente voten al PNV en las autonómica, porque es el partido que defiende sus bolsillos. Y en ningún momento Ortúzar va a ceder ante decretos de Sánchez que considere lesivos para los ciudadanos vascos.

Complicado para Casado

También inquietan al PP las elecciones vascas. El enfrentamiento entre Pablo Casado y Alfonso Alonso ha sido constante desde el mismo día que Casado fue elegido presidente del PP.

No solo porque Alonso formó parte del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, que también, sino porque no había apenas puntos coincidentes en la estrategia política de uno y otro.

Alfonso Alonso se caracterizaba por una política dialogante frente a la de confrontación de Casado y, cuando las cosas se tensionaron excesivamente Casado prescindió de Alfonso Alonso. Una decisión que cayó como un bombazo en todo el partido, pues es un hombre muy querido, por vasco y por su etapa como portavoz parlamentario.

Casado tomó una decisión sorprendente al nombrar presidente del PP vasco a quien lo había sido durante años en los tiempos de Aznar., Carlos Iturgaiz. Hombre muy querido también en el partido vasco y nacional y con el que Casado no se había portado excesivamente bien. Pero Iturgaiz ha llegado al frente del PP vasco en una situación muy distinta a la que había dejado años atrás.

Galicia en cambio no importa tanto al PSOE, que tiene como líder a Gonzalo Caballero, sobrino del alcalde de Vigo, con el que está enfrentado, y con buena relación con Sánchez. Pero hace tiempo que Galicia preocupa solo lo justo al PSOE, porque lo considera feudo del PP.

Aún así va a intentar que Núñez Feijóo no tenga mayoría absoluta para intentar un pacto con Podemos y con el BNG; pero tampoco estaría muy claro que en esa situación, improbable, el PSOE pudiera presidir la Xunta: en las últimas elecciones tuvo el mismo número de escaños que En Común-En Marea, pero menos votos.

Además no es seguro que el BNG diera sus votos a socialistas más podemitas.

Para el PP en cambio Galicia es fundamental. Y mantenga o pierda Feijóo la presidencia de la Xunta, las dos situaciones son delicadas para Pablo Casado.

Si consigue mantenerse, cosa muy probable porque todos los sondeos indican que rebasará la mayoría absoluta, su figura se engrandece ante un Casado que no acaba de despegar y que ha decepcionado a muchos de sus votantes e incluso militantes.

Los decepcionados confiesan abiertamente que el PP solo puede renacer de sus cenizas con Alberto Núñez Feijóo, al que han perdonado que no se presentara candidato a la sucesión de Rajoy.

Le han perdonado no porque hayan comprendido sus razones, que no comprenden, sino porque consideran que es el único candidato del PP que puede ganar las elecciones generales.

A Casado tampoco le interesa que pierda Feijóo el gobierno. Por razones de lealtad al partido, desde luego, y de afecto a Feijóo también, pero sobre todo porque perder la joya de la corona, Galicia, podría provocar el fin de Casado. En ese caso, sabe Casado que le harían a él responsable del fiasco.

Como ocurrirá en el País Vasco si Iturgaiz, puesto a dedo por Casado, no consigue al menos igualar los escaños que tuvo Alfonso Alonso.