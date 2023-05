Abascal critica a Feijóo por proponer que gobierne la lista más votada

El líder de Vox, Santiago Abascal, volvió a manifestar en Teruel su disposición a pactar con el Partido Popular si hay una mayoría alternativa que permita formar gobierno "y echar a los socialistas".

"Feijóo dice que solo si ganan las elecciones gobernarán", sostuvo Abascal en un mitin en Teruel, "es decir, que si son la segunda fuerza, aunque haya una mayoría con Vox, renuncia a gobernar".

El líder de Vox acusa al PP de renunciar a pactar con ellos si no son primera fuerza

Para el líder de Vox, esto supone que el Partido Popular "ha abandonado a media España y ha renunciado a la alternativa", y puso como ejemplo de gobierno de coalición de Castilla y León, "para expulsar a la izquierda, que está poniendo España patas arriba", afirmó.

Abascal aseguró que la propuesta de que gobierne la lista más votada es un "invento peligroso del señor Feijóo", que ha servido para "perpetuar, con su apoyo, a los socialistas en el poder". No obstante, el líder de Vox indicó "no todos en el PP" piensan igual: "En Castilla-La Mancha se han puesto nerviosos y dicen que no quieren hacer lo que ha dicho Feijóo", en referencia a las encuestas que sitúan en la Comunidad al PSOE como primera fuerza y al PP como segunda que, si dan los números, necesitaría a Vox para gobernar.

"¿Con qué PP hablamos?", se preguntó Abascal, "¿con el que dice que la Agenda 2030 es el Evangelio o con el que la critica?, ¿con el que permite que se persiga la lengua española o con el que ha creado una Oficina del Español?, ¿con el que dice una cosa sobre el agua en Murcia y otra en Aragón?".

"El PP se ha convertido en el PSOE un segundo después", aseguró el líder de Vox, quien añadió que eso se vio "el otro día con Gustavo Petro, cuando nos fuimos del Congreso protestando porque se le diese el Collar de la Orden de Isabel la Católica, y el señor Feijóo hizo como los socialistas, aplaudirle frenéticamente".