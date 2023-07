Feijóo: La única papeleta de cambio es la del PP

La "única papeleta" que asegura el cambio de Gobierno es la papeleta del PP. Este es el resumen de la apelación al voto útil que el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, está realizando en estos últimos días de campaña. Lo dijo ayer en Palma: votar a Sánchez es votar al PSOE, a Sumar, a ERC y a Bildu. "También a Vox", aseguró el dirigente, que siguió. "Si votas al PP no habrá sanchismo, no habrá bloques ni bloqueos, sino un Gobierno que pueda nombrar y cesar a sus ministros". "No seré rehén de ningún partido, ni tan siquiera del mío", siguió.

Cataluña se ha convertido en una de las prioridades del PSOE y del PP para el domingo. Andalucía parece amortizada, los populares creen que pueden obtener de 26 a 32 de los 61 escaños de la comunidad, repetir un éxito como el de Mariano Rajoy en 2011 y el presidente y candidato socialista, Pedro Sánchez, acabará la campaña sin un sólo acto en el sur. Inédito: ningún candidato deja sin hollar la comunidad más poblada del país y con tan alta tradición socialista. Alberto Núñez Feijóo aspira a conseguir ocho diputados en la siempre difícil Cataluña, pero su potencial aliado, Santiago Abascal, no dudó ayer en prever mayores tensiones con la Generalitat si logra gobernar en un Ejecutivo del PP y Vox.

Si los populares tratan de transmitir un cambio "sereno y sensato", Vox apela a la confrontación e, incluso, augura negociaciones con el PP mucho más duras que las producidas para la formación de los gobiernos autonómicos. Si Feijóo necesita su abstención, Abascal querrá una coalición, un extremo que el PP sólo considera en el caso de que requiera de votos afirmativos.

En unas declaraciones en Europa Press, Abascal afirmó: "La ventaja de un Gobierno en el que esté Vox es que no va a pasar igual que con un Gobierno de mayoría, no vamos a tener esos titubeos". Preguntado por si las tensiones serían como las de 2017, respondió: "Y peores, no tengo ninguna duda". Abascal mantiene que la única manera de calmar a los independentistas es con una política de concesiones como la que ha realizado Pedro Sánchez con los indultos y la eliminación del delito de sedición. Y a ello no está dispuesto, pero ésa no es la línea que le conviene a Feijóo.

Los candidatos ya están haciendo llegar a los buzones las papeletas de voto de sus respectivos partidos, acompañado de una carta del líder. En la de Feijóó se lee que la papeleta de voto del PP es "una poderosa herramienta para conseguir un cambio sereno y sensato en nuestra nación". La del PSOE es la única que no lleva impresa la fotografía de su candidato, Pedro Sánchez.

En una entrevista en Antena 3, en el programa de Susanna Grisso, Feijóo destapó todas sus intenciones, lograr más de 150 escaños y no tener que depender de Vox. Su estrategia parte de que ambos partidos, PP y Vox, sumarían ahora más de 176 escaños, la mayoría absoluta, por lo que viene solicitando a todo el centro y a la derecha que concentre el voto en los populares. Feijóo aseguró que el PSOE y Vox tienen en común su interés por debilitar a su partido.

Este miércoles se celebra un segundo debate en el que estará Pedro Sánchez, Santiago Abascal y la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Será en RTVE, y Feijóo no asistirá. Es difícil medir el impacto de una decisión así. Las razones del candidato popular se basa en que él quiso que en este debate variado estuvieran aliados de los socialistas, como PNV, ERC y Bildu. Génova no teme a las repercusiones de la ausencia, sostiene que será un debate de "todos contra Feijóo", mientras en el PSOE opinan que "Feijóo estará representado por su vicepresidente, que es Abascal".

Una decisión similar fue la de Javier Arenas en las elecciones andaluzas de 2012, se ausentó de un debate a tres en Canal Sur donde intervenían el presidente José Antonio Griñán y el líder de IU, Diego Valderas. No está claro que eso fuera la causa que determinó que Arenas no obtuviese la mayoría absoluta que era imprescindible para gobernar, pero desde luego no estaba tan bien posicionado ante el electorado como para rechazar esta oportunidad.

Pedro Sánchez ha intervenido en los dos últimos días en mítines en Huesca y San Sebastián, a los que se ha desplazado desde Bruselas, donde ha participado en estas 48 horas en una cumbre entre la UE y los países latinoamericanos y del Caribe. Los líderes progresistas que participan en el encuentro, la mayoría de los latinoamericanos y unos pocos de los europeos, los de Dinamarca, Portugal y Alemania, han mantenido una reunión para mostrar el apoyo a Pedro Sánchez.