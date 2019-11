“Estamos en el centro y hacemos políticas liberales”, proclama varias veces Albert Rivera, como si necesitara repetírselo a él mismo. El auditorio, unas 300 personas, entre ellas dos de sus primas y “mi tío abuelo de Cútar”, le responde con un “sí se puede”. Todos necesitan exorcizar los demonios de las encuestas. El líder de Ciudadanos, viene de Cádiz. Atiende a este periódico en Málaga y el miércoles regresará a Andalucía, a Sevilla. Hoy lo dedicará a preparar el debate a cinco de mañana en televisión.

–En 2006 presentó su partido desnudo. Ahora cuelga en una pantalla gigante en la sede la imagen de un bebé. ¿Hay que tocar la fibra sensible de los votantes para que vuelvan a Ciudadanos?

–¿Qué bebé en una foto?

–El de Inés Arrimadas.

–¿Es que ha nacido ya?

–Un emoticono. ¿Hay que tocar la fibra sensible de los votantes?

–Inés Arrimadas es mi amiga. Igual felicité a Irene Montero y nadie me criticó. ¿A mi amiga y compañera no se le puede felicitar por un embarazo? Esto qué es, ¿un país sin corazón?

–En abril, 57 diputados, cuatro millones de votos. La propia Inés Arrimadas era casi un icono en Cataluña y España. Ahora parece que ha pasado un tornado. Dijo en Cádiz que los malos pronósticos son cosa de cenizos.

–Nací contra las encuestas y ganaremos contra las encuestas y contra todos los adversarios que nos quieren eliminar del panorama político, Torra, Otegi, los separatistas. Ciudadanos no gusta a los que quieren romper España.

–¿No cree que hay un hiperliderazgo de Rivera. Un Rivera S. A., un después de mí el diluvio?

–Nunca ha habido más liderazgos en mi partido que ahora. Begoña Villacís, Inés Arrimadas, Juan Marín, Aguado, Garitano, Marcos de Quinto, Edmundo Bal, Sara Jiménez... Nunca ha habido tantas caras conocidas en la historia de Ciudadanos como ahora. Y la prueba es el Gobierno de Andalucía, donde los andaluces están conociendo a líderes como Juan Marín o Javier Imbroda.

–Por cierto ha venido a decir que esta comunidad había sido una cueva de ladrones.

–Esta comunidad no, he dicho la Junta. No me manipule las palabras. La Junta de Andalucía había sido una cueva de chorizos con el PSOE.

–Y con la connivencia de Ciudadanos durante cuatro años.

–Con la connivencia no, con la denuncia. Chaves y Griñán se fueron porque pedimos que se marcharan, porque si no, no había acuerdo de investidura.

–También ha dicho que le hubiera gustado conocer antes de las elecciones la sentencia de los ERE para saber cuánto habían robado y cuántos años de cárcel iban a cumplir. ¿Da por hecho que serán culpables?

–No. Puede ser condenatoria o no pero, si lo es, quiero saber cuántos años de cárcel les caen. La sentencia de los ERE se ha convertido en un culebrón y han ido aplazando y moviendo y quitando jueces con presiones políticas. ¿Por qué no puede llegar en campaña la sentencia de corrupción más grave de España en los últimos años? Podemos hablar de los huesos de Franco, que le abra un expediente la Junta Electoral al presidente por utilizar La Moncloa, la sentencia del procés, pero la de los ERE es una especie de misterio. ¿Qué interés hay en que se demore tanto?

Doy por hecho que algunos van a intentar el juego sucio con las ‘fake news’, que se llevan tanto”

–¿Hay influencia política sobre los jueces?

–No le voy a contar lo que se ha hecho en esta comunidad desde el PSOE y en otras desde el PP. Soy partidario de que los jueces los escojan los jueces, proponemos una reforma para que no se los repartan ni Casado ni Sánchez por whatsapps.

–¿Cree que puede haber juego sucio en esta campaña, por ejemplo con las redes sociales?

–Mire yo..., a la política se viene llorado de casa. Doy por hecho que algunos van a intentarlo con las fake news, que se llevan tanto. Pero no me voy a preocupar ni un segundo de eso sino de contarle a los españoles las cosas de la forma más nítida y cercana posible con los instrumentos que tenemos. Yo desde luego no lo voy a hacer ni voy a participar.

–Ahora Pablo Casado es el moderado y usted el radical.

–Los españoles nos pondrán a todos en nuestro sitio como lo hicieron hace unos meses. Lo que pasa es que a algunos no les gustó el resultado. El bipartidismo quiere volver a lo que era. PP y PSOE vivían mejor fingiendo que se enfrentaban y tapándose la corrupción que no con un partido de centro liberal que gobierna en comunidades tan importante como ésta.

–¿El debate en televisión mañana es una gran oportunidad para la remontada?

–Toda las oportunidades son buenas y un debate es de lo más democrático. Era partidario de hacer dos o los que hagan falta. Una campaña en la que estamos reduciendo gastos y la gente está cansada, creo que era más inteligente centrarla en debates para que la gente escoja. Es un derecho.

–Si fuera un ciudadano y no el líder de Ciudadanos, tras lo sucedido, ¿les habría dicho a Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera váyanse a casa y que vengan otros?

–Pues puede ser, no lo sé. Es una opción. Ese ejercicio no lo puedo hacer. Soy presidente de Ciudadanos y candidato. Pero lo que sí que les diría a todos es “poned este país en marcha”. Eso es lo que más escucho en la calle. Por eso creo que en este momento desbloquear España es una obligación de Estado. Por eso le pido al PSOE que rectifique y que diga que los grandes asuntos de Estado los debe negociar con Ciudadanos y el PP.

Los hechos me invitan a ser optimista. El 40% de nuestro electorado decide durante la campaña”

–Ha abierto ahora la puerta a un Gobierno de coalición con el PSOE o con el PP.

–No, no, no. Al revés. El PSOE tiene un programa territorial y económico antagónico al de Ciudadanos. Si podemos, entraríamos en un Gobierno como el de Andalucía y Madrid. Ciudadanos-PP con una mayoría política que pueda sacar adelante las reformas y los presupuestos. Y si no podemos, estaremos en la oposición, pero ofreceremos un pacto de Estado para Cataluña, reformas y desbloqueo. Como nadie puede creerse que haya mayorías absolutas, desde el minuto uno todos tendrán que sentarse en una mesa, empezando por el que quiera ser presidente, y yo propongo que en un mes, antes de Navidades, poner en marcha el país con el compromiso de la investidura y esos pactos.

–El 15 de noviembre cumple 40 años. ¿Qué pensará si cinco días antes ha visto cómo su partido comienza a desangrarse?

–Sé que hay muchas ganas de que Ciudadanos no exista. La encuesta de Andalucía que publicó su diario y todos también decía que no haríamos un cambio en Andalucía. Tengo que ser optimista, lo soy por naturaleza y porque los hechos me hacen serlo. Cada vez que alguien ha dicho Ciudadanos no existe o algo similar hemos remontado. El 40% de nuestro electorado decide en la campaña .

–Su cumpleaños lo va a celebrar.

–Cómo lo sabe, y además con más sorpresas de las que algunos creen.