Alfonso Gómez de Celis: "O Pedro Sánchez con un Gobierno de progreso o Feijóo con Abascal"

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis es el segundo nombre de la lista del PSOE al Congreso por Sevilla. En esta legislatura ha sido vicepresidente de la Cámara. Participó en el primer grupo de diputados socialistas que apoyó a Pedro Sánchez desde sus primeras elecciones primarias en el partido.

¿Por qué hay que votar al PSOE?

-Hemos desplegado en esta legislatura más de 200 leyes para lograr salir de una pandemia y de una guerra, con notables éxitos. Estamos a menos del 2% de inflación según el IPC, cuando estuvimos en el 10%, y tenemos casi 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, gracias entre otras razones a la reforma laboral. creemos que hace falta continuar y consolidar esos avances para que la gente pueda vivir mejor, porque todavía hay situaciones de dificultad.

-Usted ha estado con Pedro Sánchez desde el principio, desde cuando se reunían en ese restaurante asturiano.

-Gallego, el Orixe.

-Lo conocen bien. ¿Por qué cree que provoca tanto rechazo en una parte de la población, es casi odio?

-Hay que explicar esto bien, porque desde hace años se ha desplegado, y no sólo en España, unas estrategias encaminadas a provocar una fractura social, a que haya un enfrentamiento social. Que haya enfrentamiento entre españoles y que haya conflictividad social, en las calles, y eso no se ha conseguido, y como consecuencia han pasado a focalizar todos los males del país en el presidente del Gobierno. Tanto es así que se ha condenado a un francotirador a siete años de cárcel, que quería asesinar al presidente, a Pedro Sánchez. O aquel ex militar de Málaga que disparaba contra fotos de Pedro Sánchez. Se ha creado por parte de la ultraderecha, con la colaboración necesaria del PP, un clima de odio para tapar ese despliegue social de más de 200 medidas para que la gente viva mejor. Ha habido una conciencia clara por parte de la ultraderecha y la derecha para focalizar en el presidente todos los males en base a mentiras, bulos y maldades.

-¿Qué es el antisanchismo?

-Es esto último, es algo que el presidente no entró a combatir porque estaba en la pandemia o en el asunto de la guerra, mientras que la ultraderecha y la derecha, como no podía combatir las medidas sociales, la subida de las pensiones o la ley de la eutanasia, focalizaba en el presidente todos los males con mentiras, mentiras y mentiras.

-¿El sanchismo existe?

-Parece que existía el felipismo, el zapaterismo y el sanchismo. Cada vez que hay un presidente socialista, hay una dinámica de los poderes ocultos, de los poderes económicos, de los poderes mediáticos para quitar al presidente de turno.

-Eso es puro trumpismo, también Trump denuncia un Estado oculto contra él.

-A los hechos me remito. Contra Felipe González se reunieron directores de medios conservadores en eso que se autodenominó el sindicato del crimen para planificar una estrategia común y echarlo. O lo que se montó contra Zapatero con aquello de que era el peor presidente de la democracia. Y ahora contar Sánchez, es lo mismo. Cuando le subimos los impuestos a la banca, a las grandes fortunas, cuando subimos el salario mínimo profesional, hay gente que se ve afectada en sus intereses y hacen todo lo posible por echarnos.

-Un grupo de veteranos del PSOE de Andalucía ha suscrito un manifiesto en favor de Pedro Sánchez. En otro partido esto sería innecesario. ¿Por qué lo hacen?

-No lo sé, igual sí es necesario. Lo que sí ha habido son unas dinámicas por parte de algunas individualidades de practicar el quintacolumnismo dentro del PSOE.

-¿Quién?

-Todos lo tenemos en la cabeza, parece que algún compañero quiere que gane el PP y Vox a que lo haga Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Por tanto, es normal que haya una reacción espontánea de compañeros del PSOE, que han dado tanto y durante tanto tiempo por Andalucía y este país, para explicitar algo que es verdad que no haría falta, y es que gane Pedro Sánchez mejor que el PP con Santiago Abascal del vicepresidente.

-¿Cree que Abascal sería el vicepresidente de un Gobierno de coalición?

-El mismo Feijóo lo dijo ayer.

-No dijo que sería Abascal, sino que tendría ministros de Vox.

-Pero lo pedirá, como lo ha pedido en Castilla y León, donde el vicepresidente es de Vox. O como han hecho en Valencia o en Extremadura. Yo estoy convencido y lo entiendo, si Feijóo dice que contará con Vox, lo lógico es que sea su vicepresidente. Esa es la disyuntiva: o Pedro Sánchez con un Gobierno de progreso o Feijóo con Abascal de vicepresidente.

-¿Ésas son las dos únicas opciones?

-Yo no observo otra, no veo otra, lo que contemplo es que el PSOE gane las elecciones y gobierne solo o con Sumar si hiciese falta, y en la otra parte veo al PP y, si le hace falta, Vox.

-Felipe González ha pedido que se deje votar a la lista más votada.

-No sé si lo ha dicho así, pero lo que sé es que fue el PSOE el que dejó gobernar a Rajoy, con un desgarro interno impresionante, que después hubo dos ocasiones en que Pedro Sánchez lideró la lista más votada y el PP no accedió a que gobernase con su abstención. Ahora tenemos el ejemplo de Extremadura, donde va a gobernar la segunda y tercera fuerza política. Al PP sólo le vale esta fórmula cuando le beneficia.

-¿Pedro Sánchez regresará a Andalucía durante la campaña?

-No conozco la agenda completa, pero lo que hemos contado es que habrá pocos actos masivos, una decena por toda España, pero hubo una referencia clara a Andalucía al comenzar con un mitin en Dos Hermanas, que además fue donde inició todo Pedro Sánchez.

-Feijóo va a participar en dos actos diarios.

-El presidente tiene la necesidad de desmentir tantas mentiras en los medios de comunicación, y lo que hace el presidente es ir donde se dicen esas cosas. Vuelvo a repetir, es que hay una persona condenada por intento de asesinato al presidente, es que los mensajes de odio que practica la ultraderecha, con la colaboración necesaria del PP, lleva a este tipo de cosas.

-Una de las leyes más polémicas de la legislatura ha sido la del sólo sí es sí, tanto que el PSOE tuvo que reformarla con el apoyo del PP. ¿Qué ley destacaría por lo contrario? ¿Cuál es la que más positiva?

-La dirigida a nuestros mayores, la ley de pensiones arreglada al IPC. El PP le subió 0,25 céntimos, con esta ley han sido 100 euros.

-¿Qué le diría al votante socialista que no quiere votar al PSOE para no apoyar un Gobierno de coalición con Podemos, con ayuda de ERC o de Bildu?

-Es que esto de los aliados es muy relativo, el único pacto que hemos tenido ha sido con Podemos, y ahora sería con Sumar. Hemos aprobado más de 200 medidas, y hay más decretos leyes aprobadas con el PP que con esos otros. Hemos ido ley a ley, buscando apoyos. Desgraciadamente, el PP nos dijo que no a la ley de pensiones, y también nos dijo que no, como ERC y Bildu, a la reforma laboral.

-Ha dicho que Podemos y Sumar no son lo mismo.

-No lo son. Sumar es más amplio, hay movimientos que no tienen que ver con Podemos, hay independientes, están los comunes, Compromís, Equo y también está Podemos.

-¿Irene Montero ha causado mucho mal al PSOE?

-Con Irene Montero ha ocurrido algo parecido a lo de Pedro Sánchez. Como antes lo hubo con Pablo Iglesias, un interés sistemático por dañarle en lo político y en lo personal. Dicho esto, Irene Montero ha ido mucho más allá de donde al PSOE le hubiera gustado. La ley trans no es la que hubiéramos hecho, la del sólo sí es sí tampoco, tanto que la reformamos.

-¿Una previsión para el 23-J?

-Pedro Sánchez será el presidente del Gobierno con la lista más votada.